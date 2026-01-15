Vecinul NATO al Iranului anunță că se opune oricărei intervenții militare în sprijinul protestatarilor: „O destabilizare pe scară largă ar fi prea mult”

Șeful diplomației turce Hakan Fidan (stânga), alături de secretarul american de stat Marco Rubio și alți miniștri de externe din țările NATO la o reuniune din mai 2025 a Alianței, FOTO: Ozan Kose / AFP / Profimedia Images

Turcia, singura țară membră a NATO care are o graniță terestră cu Turcia, a anunțat că se opune oricărei intervenții militare în Iran, și că prioritatea sa este evitarea destabilizării Republicii Islamice, transmite Reuters.

În timp ce conducerea Iranului încă încearcă să reprime cele mai grave tulburări interne cu care s-a confruntat vreodată Republica Islamică, iar președintele american Donald Trump a lansat în mod repetat amenințări cu intervenția în sprijinul protestatarilor.

Trump cântărește în continuare răspunsul SUA față de situația din Iran, însă a lăsat de înțeles miercuri seara că este mai puțin înclinat să intervină.

Teheranul și-a avertizat vecinii, inclusiv Turcia, că va lovi baze americane dacă Washingtonul va ataca.

Ministrul turc de externe Hakan Fidan a avut în ultimele zile două convorbiri telefonice cu Abbas Araqchi, omologul său iranian. El a subliniat necesitatea unor discuții pentru a rezolva tensiunile regionale, în timp ce o sursă diplomatică turcă a declarat pentru Reuters că Turcia se află în contact și cu oficiali americani, în condițiile în care comunicările directe dintre Teheran și Washington au fost suspendate.

Turcia îndeamnă la găsirea unei soluții comune în chestiunea iraniană

Vorbind la o conferință de presă la Istanbul, Fidan a afirmat joi că Turcia își va continua inițiativele diplomatice pentru a contribui la soluționarea problemei și a adăugat că Ankara speră ca Iranul și Statele Unite să poată găsi o soluție la conflict.

„Suntem împotriva unei intervenții militare împotriva Iranului. Iranul trebuie să își rezolve singur problemele interne, care sunt autentice”, a spus el, adăugând că prioritatea Turciei este evitarea destabilizării în Iran.

„De aceea, prioritatea noastră este să evităm complet orice situație care ar duce la folosirea forței”, a mai spus el, adăugând că Ankara „nu ar accepta” posibilitatea reizbucnirii violențelor între Teheran și Israel sau Statele Unite.

„Ne dorim cu siguranță ca problemele să fie rezolvate prin dialog. Cred că o destabilizare pe scară largă în Iran ar fi prea mult pentru ca regiunea să îi poată face față”.

Țara NATO spune că Trump nu și-a pus în aplicare amenințarea de luni

Fidan a mai spus că nu există încă o decizie prezidențială americană care să oblige Turcia să ia în considerare „în mod realist” o posibilă măsură a SUA de a impune taxe vamale de 25% țărilor care fac afaceri cu Iranul.

Acest comentariu al său a făcut referire la faptul că liderul de la Casa Albă a anunțat luni impunerea unei taxe vamale de 25%, în SUA, pentru orice țară care face comerț cu Iranul.

„Începând de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tranzacție și pentru toate tranzacțiile comerciale efectuate cu Statele Unite ale Americii”, a afirmat Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

„Prezentul ordin este definitiv și fără drept de apel. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.