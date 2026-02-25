VIDEO Avion de luptă F-16 prăbușit lângă o autostradă principală în Turcia. Pilotul și-a pierdut viața

Vedere aeriană a autostrăzii din vestul provinciei Balikesir, unde un avion de luptă F-16 s-a prăbușit miercuri. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O misiune de rutină a forțelor aeriene turce s-a încheiat tragic în noaptea de marți spre miercuri, pe un câmp de lângă autostrada Istanbul-Izmir, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Avionul de luptă F-16, care decolase de la Baza Aeriană 9 din provincia Balikesir pentru o misiune de antrenament, s-a prăbușit în cursul nopții în vestul Turciei. Pilotul aparatului de zbor și-a pierdut viața în urma impactului, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Ankara.

Aparatul a dispărut de pe radar în jurul orei locale 01:00, resturile fiind găsite ulterior în districtul central Karesi. Impactul a provocat o explozie puternică, vizibilă de pe artera rutieră principală.

Potrivit guvernatorului provinciei, Ismail Ustaoglu, citat de agenția Anadolu, aeronava a căzut în imediata apropiere a autostrăzii care leagă orașele Izmir și Istanbul.

Din motive de siguranță, circulația pe această rută majoră a fost temporar închisă pentru a permite echipajelor de urgență să curețe resturile împrăștiate pe carosabil.

Ministerul Apărării a demarat deja o anchetă tehnică pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.