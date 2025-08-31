VIDEO Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus

Vladimir Putin după ce a coborât din avion la Tianjin. Foto: Guo Xulei / Xinhua News / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin din nordul Chinei pentru un summit regional privind securitatea, pe care China speră că îl va putea folosi pentru a contracara influența occidentală pe scena globală, transmite Reuters.

Pentru această vizită („fără precedent”, potrivit Kremlinului) de patru zile în țara vecină și cel mai mare partener comercial al Rusiei, Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu, fiind primit pe pistă de înalți oficiali ai orașului, potrivit transmisiunii în direct a presei ruse.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin arrives in China at the start of a four-day visit. President Putin will first attend the two-day summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the northern Chinese port city of Tianjin.



(Reuters via Ruptly for Russian Pool) pic.twitter.com/XX5zFVb64o — ANI (@ANI) August 31, 2025

Televiziunea de stat chineză: Cele mai bune relații din istorie

Relațiile dintre China și Rusia sunt „cele mai bune din istorie”, a transmis postul public de televiziune chinez CCTV în reportajul său despre sosirea președintelui.

Aceste relații au devenit „cele mai stabile, mature și semnificative din punct de vedere strategic dintre țările majore”, a adăugat CCTV.

Președintele Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, printre care și prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizației de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înființarea grupului în 2001 de către șase națiuni eurasiatice.

Blocul axat pe securitate s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de observator și pentru dialog. Competențele sale s-au extins de la securitate și combaterea terorismului la cooperarea economică și militară.

Un summit care se vrea o demonstrație de unitate pentru „Sudul Global”

Se așteaptă ca Xi să profite de summit pentru a prezenta cum ar arăta o ordine internațională post-americană, dând în același timp un impuls diplomatic de mare anvergură Rusiei, lovită de sancțiuni pentru invadarea Ucrainei.

Cu o zi înainte de vizita sa, Putin a criticat sancțiunile occidentale într-un interviu scris acordat agenției oficiale de știri chineze Xinhua, afirmând că Moscova și Beijingul se opun în comun sancțiunilor „discriminatorii” în comerțul mondial.

Economia Rusiei se află în pragul recesiunii, afectată de restricțiile comerciale și de costurile războiului.

Lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est vor participa la summit, pe care China dorește să-l prezinte ca o demonstrație puternică de unitate între statele din „Sudul Global”, adică țările în curs de dezvoltare și cu venituri mai mici, situate în principal în emisfera sudică.