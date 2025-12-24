Vremea de Crăciun: Ninsori în mai multe regiuni de Ajunul Crăciunului / Zonele aflate sub alertă meteo

Aproape jumătate de țară este de astăzi sub alertă meteo cod galben de ninsori viscolite și polei. Avertizarea meteo de cod galben intră în vigoare în Ajunul Crăciunului, la ora 12.00, și este valabilă până pe 26 decembrie, ora 20.00. În același timp, vremea se răcește în toată țara, cu minime de -12 grade.

Codul galben de ninsori, intensificări ale vântului și polei afectează Dobrogea, Muntenia și sudul Banatului. În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, anunță ANM.

Totodată, în Ajunul Crăciunului, adică în noaptea de miercuri spre joi (24-25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea.

„În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie)”, mai scrie în avertizarea meteo ANM.

Meteorologii precizează că „în vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm”.

Zonele aflate sunb cod galben de „intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei”. Avertizarea meteo intră în vigoare pe 24 decembrie, ora 12.00 și este valabilă până pe 25 decembrie, ora 20.00.

Vreme rece în toată țara

În același timp, meteorologii au anunțat că, până pe 26 decembrie, este în vigoare o avertizare meteo pentru cea mai mare parte a țării.

Sunt anunțate ploi, ninsori temproar viscolite și ger.

„La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge. Cantitățile de apă vor fi de 5-15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25-30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15-25 cm). Pe alocuri se va depune polei”, anunță ANM

Vremea în Ajunul Crăciunului

În a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45-55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea, anunță ANM.

Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Vremea de Crăciun. Temperaturi de până la -12 grade

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, anunță meteorologii.

Maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger -minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade.