15 rute noi lansate de Wizz Air din România, din mai multe orașe

Compania aeriană low-cost Wizz Air introduce 15 noi rute din România pentru sezonul de iarnă 2025-2026, către mai multe destinații populare, cu tarife care încep de 99 de lei, potrivit unui anunț făcut de companie.

Începând cu sfârșitul lunii octombrie, Wizz Air adaugă cinci destinații din București Otopeni, patru din Cluj-Napoca, patru din Iași și două din Brașov, cu conectări către orașe din Europa și Africa de Nord, inclusiv Berlin, Marrakech, Copenhaga și Milano Malpensa.

Tarifele încep de la 99 de lei, iar biletele sunt deja disponibile pentru vânzare online și în aplicație.

În prezent, compania aeriană are disponibile 228 de rute de la 13 aeroporturi din România, deservind 85 de destinații din 27 de țări. Compania are peste 1.600 de angajați în România.