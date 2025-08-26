Aproape 150 de mineri sunt blocați sub pământ după un bombardament rusesc în Ucraina

Minerii lucrează subteran într-o mină de cărbune din partea de vest a Donbasului, pe 11 octombrie 2024. Credit line: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Un atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din orașul Dobropillia din regiunea Donețk, iar 148 de mineri au rămas blocați în subteran, a anunțat un lider sindical, citat de Kyiv Independent.

„Ca urmare a bombardamentelor rusești, minele din comunitatea Dobropillia au fost deconectate de la sursa de energie. 148 de mineri se află sub pământ”, a anunțat marți Mihailo Volineț, șeful Confederației Sindicatelor Libere din Ucraina, pe pagina sa de Facebook.

Volynets nu a oferit mai multe detalii despre atac sau despre eventualele eforturi de salvare. Regiunea Donetsk, ocupată parțial, din estul Ucrainei, rămâne una dintre cele mai afectate de război regiuni ale țării.

Regiunea industrializată și bogată în cărbune se confruntă zilnic cu atacuri rusești împotriva infrastructurii civile și a zonelor rezidențiale, forțând mulți dintre locuitorii săi să fugă spre vestul țării.