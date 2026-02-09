Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa”

Compania de stat rusească Rostec a anunțat că a livrat Armatei „un lot mare” de avioane de vânătoare Su-57, care vin cu un nou design tehnic și cu îmbunătățiri, scrie agenția de presă TASS. Rușii laudă avionul Su-57 și susțin că a fost folosit „eficient pe liniile de front”, deși până acum există dovezi că Rusia le-ar fi folosit doar sporadic în Ucraina, în misiuni preponderent din afara zonei unde există apărare antiaeriană ucraineană.

United Aircraft Corporation (UAC, parte a Rostec) a livrat armatei „un lot mare” de avioane Su-57 de generația a cincea, a anunțat serviciul de presă al Rostec, citat de agenția de presă de stat TASS.

„United Aircraft Corporation, parte a Rostec State Corporation, a fabricat și livrat un lot mare de avioane Su-57 într-o nouă configurație tehnică către Ministerul Apărării din Rusia. Avioanele au primit sisteme de bord și sisteme de armament actualizate. Avioanele de generația a cincea au fost acceptate de personalul tehnic și au fost supuse unui ciclu complet de teste în fabrică. Piloții Ministerului Apărării au testat avioanele în diferite moduri de operare”, a raportat corporația de stat rusească.

„Poate fi utilizat chiar și împotriva celor mai avansate sisteme de apărare aeriană”

Avioanele Su-57 de generația a cincea, care au la bord sisteme și arme actualizate, pot opera împotriva celor mai avansate sisteme de apărare aeriană. Avioanele actualizate „au devenit și mai puternice și mai periculoase”, susține Sergei Chemezov, CEO al Rostec.

„Fabricile noastre de avioane își îndeplinesc misiunea de a furniza echipamente trupelor în mod eficient și la timp. Nu ne limităm la a produce avioane în serie, ci le dezvoltăm constant în funcție de nevoile clienților și de condițiile reale de luptă. Su-57 este o armă formidabilă care și-a dovedit eficacitatea pe liniile de front. A distrus numeroase ținte. Acest sistem de generația a cincea poate fi utilizat chiar și împotriva celor mai avansate sisteme de apărare aeriană ale inamicului. Astăzi, am livrat trupelor avioane care au devenit și mai puternice și mai periculoase”, a remarcat Sergei Chemezov, CEO al Rostec State Corporation.

Sukhoi Su-57 / Sursă: Album – Artem Alexandrovich-Stocktrek Images / Album / Profimedia

Pilot rus: „Avionul și-a demonstrat deja valoarea în timpul unei operațiuni militare speciale”

Rostec mai susține că avionul Su-57 de generația a cincea, echipat cu un nou sistem de armament, va extinde gama de arme aeriene pe care le poate utiliza.

„Pentru a îndeplini obiectivele stabilite de Ministerul Apărării din Rusia privind livrarea de arme și echipamente militare foarte solicitate trupelor, echipajele Forțelor Aerospatiale Ruse au acceptat aeronava Su-57 în noua sa configurație tehnică. Aeronava și-a demonstrat deja valoarea în timpul unei operațiuni militare speciale. Noua configurație tehnică va facilita extinderea misiunilor pentru care este utilizat acest tip de avion. Capacitățile avansate încorporate în sistemul de armament al avionului permit utilizarea de noi tipuri de arme aer-aer”, a declarat un pilot Su-57 al Forțelor Aerospatiale Ruse, citat de serviciul de presă.

Tass scrie că avionul Su-57 este proiectat pentru a îndeplini o gamă largă de misiuni de luptă: „Este capabil să angajeze ținte aeriene, terestre și maritime. Aeronava poate fi utilizată non-stop, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile și în medii dificile de bruiaj”.

„Sistemul aerian Su-57 de generația a cincea este cel mai bun din clasa sa, dar nu ne culcăm pe lauri. Avionul de vânătoare a suferit o evoluție extraordinară și continuă să se îmbunătățească, extinzând capacitățile armelor și sistemelor sale. Acest lucru ne permite să abordăm misiuni critice, demonstrând eficiență și manevrabilitate excelentă, precum și capacități de luptă”, a declarat Vadim Badekha, CEO al UAC.

Ministrul rus al Comerțului: Țările din Orientul Mijlociu arată interes pentru Su-57E

Ministrul rus al Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov, a declarat reporterilor, în marja expoziției „Innoprom. Arabia Saudită”, că există un interes din țări din orientul mijlociu pentru varianta de export al avionului, modelul SU-57E.

„Da, există cu siguranță [interes]. De asemenea, am prezentat recent modelul Su-57E. Este unul dintre cele mai bune avioane din lume, dacă nu chiar cel mai bun în acest moment. Mai mult, a fost testat în condiții de luptă. Există un interes mare pentru acest model, dar există deja contracte, însă nu voi dezvălui detaliile”, a spus Alikhanov.

Su-57: doar 32 de aparate produse și operaționale până la finalul lui 2025

Suhoi Su-57, intrat oficial în producția de serie în 2019 și în serviciul activ la finele anului 2020, este un avion de generația a cincea.

Până la anunțul Rostec de luni, din informațiile disponibile public se știa că au fost produse doar 32 de unități operaționale, dintre care 10 modele prototip.

Avionul este dotat cu tehnologie „stealth” (suprafețe radar absorbante și compartimente interne pentru arme), motoare cu vectorizare a tracțiunii pentru o manevrabilitate extremă și senzori radar de tip AESA dispuși pe întreaga caroserie. De asemenea, avionul atinge o viteză maximă de aproximativ 2.440 km/h și dispune de capacitatea de „supercruise” adică poate zbura la viteze supersonice fără a utiliza postcombustia, ceea ce îi extinde raza de acțiune și îi reduce amprenta termică.

Deși este lăudat pentru agilitate, programul este marcat de controverse privind capacitățile sale reale de invizibilitate comparativ cu F-22 sau F-35, precum și de ritmul lent de producție cauzat de sancțiunile internaționale.

În ceea ce privește utilizarea în luptă, Ministerul rus al Apărării susține că a folosit Su-57 în misiuni la distanță împotriva Ucrainei, însă utilizarea sa a fost mai degrabă prudentă, evitându-se pătrunderea directă în spațiul aerian puternic apărat pentru a preveni pierderile de imagine.