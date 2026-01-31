Băiatul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario s-a confesat bunicilor. Ce le-a spus despre crimă

Băiatul de 13 ani din localitatea Cenei, acuzat că și-a ucis prietenul, le-a mărturisit bunicilor că totul a pornit de la o serie de conflicte și hărțuiri reciproce, care au degenerat.

În dosarul crimei din Cenei, doi adolescenţi de 15 ani sunt arestaţi. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost lăsat în libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal. Copilul a fost preluat de stat, părinții fiind decăzuți din drepturi.

Înainte să ajungă în grija statului, băiatul le-a mărturisit bunicilor că se certase cu Mario în vară, tot atunci când s-ar fi şi bătut, potrivit Observator News.

„Mi-a zis în felul următor, zice: «Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea». Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? «Ba da, am fost». Mama lui nu a luat nicio măsură”, a povestit bunica băiatului de 13 ani pentru Observator News.

„Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: «Hai să-l omorâm!» Atunci a fost de acord şi nepotul meu”, a povestit și bunicul băiatului de 13 ani.

Cazul crimei din Cenei

Crima din Cenei a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026. Potrivit procurorilor, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou.

Acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi, au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru. Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte, potrivit anchetatorilor.