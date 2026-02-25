Cât valorează gigantul chinez care deține TikTok, după o nouă creștere spectaculoasă

Firma de investiții General Atlantic vinde un pachet de acțiuni al ByteDance, compania-mamă a TikTok, într-o tranzacție care evaluează gigantul chinez al rețelelor sociale la 550 de miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația, ceea ce înseamnă că valoarea companiei din China a crescut spectaculos.

Posibila cesionare a participației va fi prima de la momentul în care administrația Trump a aprobat în ianuarie vânzarea afacerilor din SUA ale ByteDance legate de TikTok și reprezintă o creștere de 66% a valorii față de cea pe care a avut-o la un program de răscumpărare de acțiuni de anul trecut. La acel moment, compania care nu este listată pe bursă era evaluată la peste 330 de miliarde de dolari.

General Atlantic, care a investit pentru prima dată în ByteDance în 2017, când compania era evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, a început în ultimele săptămâni procesul de vânzare a unei părți din participația sa și speră să finalizeze tranzacția în martie, a spus una dintre surse.

Evaluările unei companii care nu este listată pe piețele financiare pot varia considerabil în tranzacțiile de pe piața secundară, însă orice astfel de vânzare nouă de acțiuni este privită ca un test al apetitului investitorilor pentru acțiunile sale.

Valoarea de piață a ByteDance este opacă, deoarece acțiunile sunt deținute privat, iar termenii tranzacțiilor de pe piața secundară nu sunt făcuți publici.

Sediul ByteDance, compania-mama a TikTok, din Beijing, Foto: Zhou Min / Associated Press / Profimedia Images

ByteDance a devenit cea mai mare companie de social media din lume

În interior, General Atlantic și-a evaluat participația la ByteDance la 550 de miliarde de dolari și este rezonabil să se aștepte la cel puțin acest nivel în tranzacția secundară planificată, a spus a doua sursă familiarizată cu situația.

Vânzarea propusă urmează acordului prin care ByteDance a făcut ca operațiunile TikTok din SUA să devină deținute majoritar de investitori americani, ceea ce a rezolvat incertitudinile care au planat asupra aplicației de videosharing de când președintele american Donald Trump a amenințat cu interzicerea sa din motive de securitate națională.

ByteDance, ale cărei venituri le-au depășit pe cele ale Meta – compania ce deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads -, a devenit anul trecut cea mai mare companie de social media din lume după vânzări. Profitul de anul trecut al companiei este estimat la aproximativ 48 de miliarde de dolari.

Produsele de bază ale companiei includ agregatorul de știri Toutiao și aplicația de videoclipuri scurte Douyin, echivalentul TikTok în China. În 2025, compania a devenit totodată principalul jucător din China în domeniul aplicațiilor de inteligență artificială destinate consumatorilor, datorită chatbot-ului său Doubao.