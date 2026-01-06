Ce le-a promis Elon Musk locuitorilor din Venezuela după ce SUA l-au dat jos pe Maduro

Elon Musk, fotografiat în timpul unor declarații făcute reporterilor la un eveniment de gală, FOTO: Image Press Agency / Alamy / Profimedia Images

Luni de tensiuni în escaladare între Statele Unite și Venezuela au ajuns la un punct culminant sâmbătă, când SUA au desfășurat o operațiune secretă pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. În urma acestei incursiuni, SpaceX, compania lui Elon Musk, intervine pentru a furniza venezuelenilor servicii de internet prin satelit de urgență”, scrie Gizmodo.

„Starlink oferă servicii gratuite de bandă largă populației din Venezuela până la 3 februarie, asigurând continuitatea conectivității”, a transmis Starlink, rețeaua de internet prin satelit operată de SpaceX. Câteva ore mai târziu, Musk a redistribuit mesajul, adăugând: „În sprijinul poporului din Venezuela”, însoțit de un emoji cu steagul Venezuelei.

Musk a fost un critic vocal al lui Maduro în ultimii doi ani și a numit capturarea acestuia „o victorie pentru lume și un mesaj clar pentru dictatorii malefici de pretutindeni”. Între timp, Starlink a devenit la rândul său un factor de perturbare geopolitică, sprijinind conectivitatea și comunicațiile de pe câmpul de luptă în Ucraina devastată de război, în Sudan și în mai multe zone de conflict din Orientul Mijlociu.

După capturare, Maduro și soția sa au fost transportați la New York pentru a răspunde în fața justiției pentru acuzații legate de trafic de droguri, terorism și arme de foc.

Venezuela avea probleme cu internetul înainte de loviturile aeriene ale SUA

Incursiunea americană în Venezuela a implicat lovituri aeriene care au vizat în principal infrastructura militară, dar au avariat și unele locuințe și au provocat moartea a cel puțin 40 de persoane, inclusiv civili.

Venezuela se confrunta cu probleme serioase de conectivitate cu mult înainte de acest atac, însă incursiunea le-a agravat într-un moment în care mulți oameni încearcă să obțină informații despre ce se întâmplă în țară.

În urma loviturilor aeriene, o parte din capitala Caracas ar fi rămas fără curent electric și conexiune la internet. Publicații locale au relatat, de asemenea, întreruperi ale serviciilor în statul Miranda.

Starlink: cea mai mare megaconstelație de sateliți din lume. Peste 9.000 de sateliți activi pe orbită joasă a Pământului oferă acces la internet de bandă largă în zone îndepărtate sau în regiuni cu infrastructură avariată, precum zonele de război. Serviciul a devenit esențial pentru apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse. De asemenea, a menținut funcționarea unui spital de campanie în Gaza și a oferit o soluție în fața întreruperilor internetului în Sudan.