Ce spun directorii financiari din companii de top despre Inteligența Artificială când nu-i aude nimeni

Diane Brady, directoare editorială executivă, una dintre cei care au participat la cina cu CFO-ii organizată de Fortune. Credit line: Jemal Countess / Getty images / Profimedia

Săptămâna trecută, a avut loc o cină cu 17 directori financiari (CFO) de la unele dintre cele mai mari companii din lume, unde s-a discutat despre modul în care utilizează IA în activitatea lor.

Revista de business Fortune i-a invitat la cină pe directorii financiari din marile companii, cei cărora formația și profesiile le cer prudență. Dar tocmai de aceea, e valoros ce spun ei. Pentru că nu se hazardează, pentru că merg pe mâna cifrelor, analizate pe termen lung. Și ei spun că AI are capacitatea de a ”fura” locul de muncă al aproape oricărui om.

Cum folosesc astăzi directorii financiari AI?

„Unii o folosesc pentru a evidenția modul în care diferite cuvinte pot influența percepția în cadrul conferințelor privind rezultatele financiare, pe baza datelor istorice. Mulți o folosesc pentru a crea scenarii legate de proiecțiile de profituri în funcție de factori imprevizibili precum tarifele, schimbările de politici, investițiile în tehnologie și altele”, scriu jurnaliștii de la Fortune.

Deși cei mai mulți nu reduc locuri de muncă din cauza AI, nici nu își mai cresc numărul total de angajați, așteptând să vadă care este impactul.

Inteligența Artificială va fi „mai bună la orice”

Fostul director comercial al Google X, Mo Gawdat, spune că ideea potrivit căreia IA va crea locuri de muncă este „100% o prostie” și chiar avertizează că „directorii incompetenți” sunt pe cale să fie concediați.

Gurul tehnologic prezice că AGI (inteligența generală artificială) va fi mai bună în orice domeniu decât majoritatea oamenilor. Doar cei mai buni angajați din domeniile lor își vor păstra locurile de muncă „pentru o perioadă”, iar chiar și liderii guvernamentali „răi” ar putea fi înlocuiți de roboți, a afirmat el.

„Directorii executivi se bucură că acum pot renunța la angajați și pot obține creșteri de productivitate și reduceri de costuri, deoarece IA poate face această treabă. Singurul lucru la care nu se gândesc este că IA îi va înlocui și pe ei”, a spus Gawdat.

„IA generală va fi mai bună decât oamenii în toate domeniile, inclusiv în funcția de director executiv. Trebuie să vă imaginați că va veni o vreme în care cei mai incompetenți directori executivi vor fi înlocuiți”, a mai spus acesta.

Mustafa Suleyman, unul dintre fondatorii DeepMind de la Google, care este acum șeful diviziei de inteligență artificială la Microsoft, recrutează talente din fosta sa companie, sunându-i personal și promițându-le că viața la Microsoft are o atmosferă mai apropiată de cea a unei companii start-up decât cea de la Google.

El a recrutat 24 de angajați de la Google, oferindu-le salarii considerabil mai mari decât cele primite la DeepMind.

Alți lideri din domeniul tehnologiei, precum Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind, și Sam Altman, directorul OpenAI, sunt convinși că până în 2030 inteligența artificială va depăși chiar și cele mai puternice persoane. Și acest lucru ar putea fi benefic pentru umanitate: pentru ca oamenii să prospere în această nouă eră, directorii corporativi imorali și liderii mondiali trebuie înlocuiți cu inteligența artificială, a spus Gawdat.