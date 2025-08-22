Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 

Hidroelectrica spune că nu-și mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienții casnici doar din producția proprie, ca urmare a numărului mare de consumatori care s-au portat în portofoliul său în ultimele luni. Acest lucru poate duce în viitor la majorarea prețului de furnizare, precizează compania.

Hidroelectrica avea, la sfârșitul lunii iunie, 768.836 clienți casnici și non-casnici. În primele șase luni ale acestui an, furnizorul a atras peste 177.000 de noi clienți.

Informațiile au fost publicate inițial pe grupul de Facebook Client Hidroelectrica, unde administratorul a postat răspunsurile primite de la Hidroelectrica, în urma solicitărilor venite de la consumatori.

Compania a confirmat, pentru HotNews.ro, veridicitatea răspunsurilor.

Una dintre întrebări se referă la o declarație din luna mai a unui oficial Hidroelectrica, potrivit căruia compania nu poate prelua toți clienții casnici din România.

„Hidroelectrica nu poate și nu dorește să preia toți clienții casnici din România, pentru simplul motiv că necesarul de energie al consumatorilor casnici depășește capacitatea de producție a companiei. În plus, Hidroelectrica deține în portofoliu și contracte semnificative de furnizare energie electrică către clienți non-casnici, unii dintre cei mai mari consumatori din România. Nu putem vorbi despre un număr maxim fix de clienți pe care îl putem prelua, deoarece acest lucru depinde de profilul de consum al fiecărui client”, au răspuns oficialii companiei de energie.

Compania, care are cele mai mici tarife de pe piața de energie, spune că are o ofertă „corectă” pentru clienții săi și nu are în plan să furnizeze una „mai puțin atractivă”.

Dar, „în contextul creșterii accelerate a cererii din partea consumatorilor casnici, Hidroelectrica se regăsește începând cu luna mai 2025 în poziția de a achiziționa o parte din cantitatea necesară de energie electrică pentru acoperirea necesarului clienților casnici. Această energie poate avea un preț mai ridicat decât cel al producției proprii (hidro), ceea ce ar putea influența în viitor prețul oferit clienților”, se mai arată în răspuns.

Potrivit legislației în vigoare, furnizorii de energie pot modifica chiar și prețurile din contractele aflate în derulare, dacă nu există altfel de clauze, cu mențiunea că trebuie să-și notifice clienții cu cel puțin 30 de zile înainte. Dacă nu acceptă modificarea prețului, clienții pot denunța unilateral contractele.

Hidroelectrica spunea, în iunie, că poate prelua toate solicitările de încheiere a unor noi contracte

Compania spusese, într-un comunicat din luna iunie, că „preluarea de noi clienți se desfășoară fără limitări”.

„În contextul îngrijorărilor apărute recent în spațiul public, Hidroelectrica dorește să ofere asigurări că nu există un număr limită de clienți pe care compania îi poate prelua în această perioadă”, spuneau atunci reprezentanții companiei.

Aceștia dădeau asigurări că furnizorul „are capacitatea operațională și logistică necesară pentru a gestiona eficient toate solicitările de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, indiferent de volumul cererilor”.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai ieftin furnizor de energie din piață, cu un preț de 1,04 – 1,1 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.

Peste 177.000 de consumatori s-au portat la Hidroelectrica în prima jumătate a acestui an

În raportul financiar al companiei pentru prima jumătate a anului se arată că, de la 1 ianuarie până la 30 iunie, Hidroelectrica a atras peste 177.000 de noi clienți.

„La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 30% față de aceeași dată a anului precedent, când erau înregistrate 590.898 LC. Această creștere de 177.938 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienți casnici, cât și o expansiune accentuată în segmentul noncasnic”, au explicat reprezentanții companiei.

Evoluția a fost susținută de anunțul privind eliminarea plafonării prețurilor la energie începând cu 1 iulie 2025, care a determinat un interes crescut pentru schimbarea furnizorului înainte de expirarea plafonării prețurilor, mai precizează Hidroelectrica.

Producția de energie a Hidroelectrica a scăzut cu 27% în primul semestru din 2025

Pe de altă parte, profitul net al Hidroelectrica a scăzut în primul semestru cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 1,587 miliarde lei, în principal din cauza producției reduse de electricitate.

Astfel că Hidroelectrica a fost nevoită să cumpere electricitate din piață, mai scumpă, pentru a-și onora contractele.

„Contextul operaţional dificil, marcat de condiţii hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 27% a producţiei nete de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Recuperarea din trimestrul II 2025 s-a bazat, în principal, pe achiziţia de energie din piaţă”, arată raportul companiei.

„Aceste două tendinţe majore – reducerea producţiei proprii pe fondul secetei severe şi creşterea nivelului achiziţiilor de energie din piaţă – reprezintă contextul determinant al transformării: de la un model construit aproape exclusiv pe producţia hidro proprie, compania evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate din piaţă pentru a susţine evoluţia livrărilor şi poziţia competitivă ca furnizor”, se mai precizează în raport.