Cinci filme care merită văzute pe Netflix de Valentine’s Day

Sâmbătă e Valentine’s Day, acea zi a anului în care filmele romantice sunt la mare căutare. Însă cum să știi să alegi unul când un catalog precum cel al Netflix are atâtea titluri și, în mod realist, multe filme romantice sunt lungmetraje de duzină de care nu o să își mai amintească nimeni peste un an?

În România, cel mai urmărit film pe Netflix în momentul de față este „Situationship: Combinații, nu relații”, lungmetrajul de comedie al regizoarei Letiția Roșculeț, care în cinematografe a avut premiera în septembrie anul trecut.

„Trei prietene de aproximativ 28 de ani își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drumul lor, acestea întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste (Matei Dima), transformând povestea într-o confruntare plină de provocări între feminism și misoginie. Într-o lume în care un simplu comentariu online poate schimba destine, cele două tabere se luptă fără ca vreuna să iasă învingătoare”, ne spune descrierea de pe Cinemagia a filmului în care mai joacă Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea, Cezara Munteanu, Aida Economu.

Cu o notă medie pe IMDb de 6,8 / 10 și încasări de 617.000 de dolari, „Situationship: Combinații, nu relații” a ocupat anul trecut poziția a 12-a în clasamentul filmelor românești cu cele mai mari încasări la box office-ul local, unul dominat autoritar de „Cravata galbenă” (2,9 milioane de dolari) și „Vecina” (2,6 milioane). De altfel, „Vecina”, noul film al lui Mircea Bravo, a avut și el un debut spectaculos pe Netflix după lansarea sa în streaming luna trecută.

Cei care au însă gusturi mai clasice pot opta de Valentine’s Day pentru alte producții disponibile în catalogul Netflix.

Filmul „Memoriile unei gheișe” e disponibil în streaming pe Netflix

Regizat de Rob Marshall și bazat pe romanul omonim al lui Arthur Golden, filmul din 2006 urmărește destinul lui Chiyo, o fetă săracă din Japonia anilor ’30, care este vândută unei case de gheișe din Kyoto. Sub un nou nume, Sayuri, ea este instruită în arta dansului, a conversației și a seducției rafinate, devenind una dintre cele mai admirate gheișe ale epocii.

Pe fundalul transformărilor dramatice aduse de Al Doilea Război Mondial, povestea explorează rivalități, sacrificii și o iubire tăcută care îi marchează întreaga viață. Filmul a câștigat mai multe premii în timpul sezonului de premiere de la Hollywood, inclusiv 3 Oscaruri, toate la așa-zisele categorii „tehnice”: cea mai bună direcție artistică, cea mai bună imagine și cele mai bune costume.

Filmul a fost produs de Steven Spielberg și este un titlu licențiat de Netflix, ceea ce înseamnă că poate fi văzut doar pentru o perioadă limitată. El va ieși din catalogul platformei cel mai probabil la începutul lunii martie.

„Rămășițele zilei”, filmul romantic discret cu Sir Anthony Hopkins, e și el pe Netflix

Regizat de James Ivory și bazat pe romanul omonim al lui Kazuo Ishiguro, filmul spune povestea lui Stevens, un majordom devotat care și-a dedicat întreaga viață slujirii impecabile a unui aristocrat englez, în conacul Darlington Hall. Interpretat magistral de Anthony Hopkins, Stevens este un om al datoriei absolute, pentru care disciplina și loialitatea primează în fața propriilor sentimente.

Lungmetrajul nu e, la prima vedere, un film romantic și e opțiunea mai neconvențională pentru Valentine’s Day. Însă, pe măsură ce personajul lui Hopkins rememorează anii petrecuți în slujba lordului său – într-o perioadă marcată de frământările politice din preajma celui de-Al Doilea Război Mondial – ies la iveală regrete tăcute și o iubire neîmplinită pentru o altă membră a gospodăriei.

„Inteligent, elegant și binecuvântat cu interpretări impecabile din partea lui Anthony Hopkins și a Emmei Thompson, ‘Rămășițele zilei’ este un clasic”, notează descrierea care rezumă opiniile criticilor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. „Rămășițele zilei” a obținut nu mai puțin de 8 nominalizări la Premiile Oscar, inclusiv pentru Hopkins și Emma Thompson, dar a pierdut la fiecare categorie într-un an cu concurență din partea unor titluri ca „Lista lui Schindler”, „Philadelphia” și „Pianul”.

„Iubitul meu se însoară”, o comedie romantică cu actori de top

Pentru cei care doresc să vadă de Valentine’s Day o comedie romantică, o opțiune de top poate fi „Iubitul meu se însoară”, din 1997. Filmul urmărește povestea lui Julianne Potter (Julia Roberts), o femeie independentă și carismatică, care descoperă că bărbatul pe care îl iubește de ani de zile, Michael (Dermot Mulroney), urmează să se căsătorească cu o altă femeie, Kimberly (Cameron Diaz).

Hotărâtă să-l câștige înainte de nuntă, Julianne se infiltrează în pregătirile ceremoniei și încearcă să-și recâștige locul în viața lui, dar pe parcurs se confruntă cu propriile emoții și cu realitatea relațiilor. Filmul combină umorul situațiilor jenante cu momente sincere, marea atracție fiind desigur actorii de top care joacă în el.

Cu titlul original în engleză „My Best Friend’s Wedding”, lungmetrajul este adesea citat drept cea mai bună și influentă comedie romantică a anilor 1990, iar unii critici o consideră chiar cea mai influentă din toate timpurile. Revista Variety a inclus-o în 2021 inclusiv pe lista sa top 100 cele mai bune filme făcute vreodată, indiferent de gen.

„Tick, Tick…BOOM!”, o opțiune mai recentă de film pentru Valentine’s Day

Filmul urmărește câteva zile esențiale din viața lui Jonathan Larson, un tânăr compozitor care se apropie de 30 de ani și simte că timpul îl presează. Trăiește într-un mic apartament din New York, lucrează într-un mic restaurant pentru a se întreține și își concentrează toate speranțele într-un musical la care muncește de ani de zile. Urmează un workshop decisiv, iar el este convins că succesul sau eșecul acelui proiect îi va hotărî viitorul.

Andrew Garfield îl interpretează pe Larson cu multă energie, alternând entuziasmul aproape copilăresc cu momente de frustrare și teamă. În jurul lui apar Alexandra Shipp, în rolul iubitei care își dorește stabilitate și o viață mai sigură, și Robin de Jesus, prietenul care a ales un drum profesional mai pragmatic.

Interpretarea i-a adus lui Garfield Globul de Air pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, precum și nominalizări la Premiul Oscar, Premiul Sindicatului Actorilor și Premiul Asociației Criticilor de Film.

„Suflete în noapte”, unul dintre ultimele filme ale lui Robert Redford

Lungmetrajul, care poate fi văzut tot pe Netflix, urmărește povestea lui Addie Moore și a lui Louis Waters, doi văduvi trecuți de prima tinerețe, care trăiesc într-un orășel liniștit din Colorado. După ani de singurătate și rutine tăcute, Addie face un gest neașteptat: îi propune vecinului ei să doarmă împreună, nu din pasiune, ci pentru a-și ține companie și a vorbi, noapte de noapte, despre lucrurile nespuse ale vieții.

Criticii au remarcat interpretările subtile ale lui Jane Fonda și Robert Redford, două legende ale Hollywood trecute aici de prima tinerețe, notând că acestea au dat profunzime unei relații construite din confesiuni, regrete și amintiri. Între cei doi se naște o intimitate tandră, alimentată de vulnerabilitate și sinceritate, dar pusă la încercare de privirile indiscrete ale comunității și de tensiunile din familie – în special atunci când nepotul lui Addie ajunge să locuiască temporar cu ea.

„Suflete în noapte” este penultimul din cariera de actor al lui Redford, care a murit în septembrie anul trecut la vârsta de 89 de ani.