Clasa de risc seismic va fi înscrisă în cartea funciară. Măsura adoptată de Guvern

Guvernul a aprobat joi o ordonanță care prevede, printre altele, că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în care se încadrează clădirea.

Potrivit comunicatului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară.

„Măsura asigură informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară”, arată ministerul.

În București sunt 412 imobile cu risc seismic 1 (RsI), conform datelor oficiale oferite de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Pe lângă cele 412 imobile cu RsI, în București sunt și alte 1.481 de clădiri încadrate în categoriile de urgență U1, U2, U3. Realitatea de pe teren arată însă că în Capitală există peste 2.200 de clădiri vulnerabile în cazul unui seism.

Prelungirea programelor pentru școli și spitale

Actul normativ prevede prelungirea, până la 31 decembrie 2028, a Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” și a Programului național pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”. De asemenea, Programul național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ este extins până în 2027.

Potrivit MDLPA, măsura permite integrarea tuturor clădirilor expertizate până la termenul legal de 1 iunie 2026 și continuarea investițiilor „fără blocaje administrative”.

În prezent, pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare totală de 5 miliarde de lei. Dintre acestea, 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, sunt în municipiul București.

Finanțare pentru intervenții în urma dezastrelor

Ordonanța creează și baza legală pentru finanțarea, din bugetul de stat sau din bugetele locale, a intervențiilor asupra clădirilor afectate de dezastre, explozii, incendii sau accidente tehnice.

Lista intervențiilor eligibile este extinsă și poate include „lucrări de punere în siguranță, consolidare, demolare ori reconstruire pe același amplasament, atunci când expertizele tehnice indică această soluție”, precizează ministerul.

Totodată, autoritățile administrației publice locale vor putea finanța lucrări de intervenție de urgență în cazul unor avarii sau accidente tehnice care afectează un număr semnificativ de locuințe, pentru „eliminarea pericolelor imediate și prevenirea agravării situațiilor de risc”.

Foto: Cateyeperspective | Dreamstime.com