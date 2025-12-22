Cum vrea Nicușor Dan să organizeze referendumul anunțat în magistratură privind activitatea CSM

Președintele Nicușor Dan ia în considerare un vot prin corespondență pentru consultarea magistraților privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.

„Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, este întrebarea pe care Nicușor Dan a anunțat că vrea să o pună magistraților din România. „Dacă vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență”, a spus președintele.

Anuțul a fost întâmpinat cu critici din partea secțiilor pentru judecători și pentru procurori din CSM care au acuzat inclusiv o imixtiune a președintelui în puterea judecătorească. De asemenea, un fost președinte al CCR, Augustin Zegrean, a pus sub semnul întrebării modul de organizare a referendumuluu.

Sursele din Administrația Prezidențială au spus pentru HotNews că se discută un vot prin corespondanță. Mai exact, întrebarea să fie trimisă la instanța din care fac parte magistrații, iar ei să voteze prin corespondență. Mai mult votul poate fi nenominal, astfel că nu poate fi identificat cum a votat fiecare magistrat.

În această variantă, Administrația Prezidențială va trimite direct prin instanțe această consultare și nu prin Consiliul Suprem al Magistraturii, spun sursele.

Nicușor Dan, discuție cu magistrații despre problemele din justiție

Președinte a avut luni, timp de aproape 10 ore, discuții cu magistrați despre starea justiției din România. Discuțiile au avut loc atât în format public, cât și privat. Ele au fost convocate ca urmare a dezvăluirilor din documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

Starea de temere generală, presiuni din partea Inspecției Judiciare, volumul de muncă sau lipsa de personal se numără printre problemele din justiție pe care magistrații le-au semnalat președintelui Nicușor Dan în timpul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni.

Marți, președintele Nicușor Dan va avea o discuție cu ministrul de Interne Cătălin Predoiu pe probleme guvernamentale, dar sursele HotNews spun că vor fi dezbătute și problemele din justiție. Predoiu era ministru al Justiției la numirea în 2022 a șefilor marilor parchete, printre care Marius Voineag la DNA despre care Recorder a arătat că a pretins „controlul asupra dosarelor”.

Îngrijorările cele mai mari dinspre președinte sunt despre persoanele care promovează la Înalta Curte de Casație și Jusțite, spun sursele Hotnews. ÎCCJ este condusă de Lia Savonea, magistrat despre care Recorder a relatat că se află în spatele unor numiri controversate la Curtea de Apel București.

Potrivit surselor, nu au existat informări trimise către președinte din partea serviciilor care să arate ca existe probleme de corupție din justiție.