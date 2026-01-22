Donald Trump va înmâna trofeul la Cupa Mondială de fotbal 2026

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale de fotbal echipei câștigătoare pe 19 iulie, a anunțat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Fără a-l numi pe Turmp, Infantino a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveția), că el și președintele co-gazdelor vor conduce ceremonia de premiere după finală, în East Rutherford (New Jersey), relatează agențiile DPA și Agerpres.

Rămâne incert dacă președinta mexicană Claudia Sheinbaum și prim-ministrul canadian Mark Carney vor fi de asemenea implicați din partea celorlalte două țări gazdă ale CM 2026.

Infantino și Trump sunt apropiați, iar Infantino i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 5 decembrie, de la Washington.

Cei doi au condus, de asemenea, ceremonia de premiere la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie 2025, în East Rutherford.

Șefii de stat ai națiunilor gazdă sunt implicați în mod tradițional în ceremoniile de premiere la Cupa Mondială, așa cum au făcut președintele rus Vladimir Putin în 2018 și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, în 2022.