După mai bine de 50 de ani de existență, ultima bucată dintr-o fostă fabrică celebră din comunism devine proiect imobiliar

Locul pe care se afla ultima hală din fosta fabrică de televizoare Electronica din Capitală va deveni un proiect imobiliar, scrie site-ul Economica.net.

Potrivit sursei citate, pe terenul care se află între blocurile cu apartamente de închiriat ale AFI și birourile Hermes Business Campus, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din nordul Capitalei va fi construită o clădire de birouri.

Proiectul este deținut de familia Creștin, care este acționară și la Scandia Sibiu, cunoscutul producător de pateuri și conserve.

O clădire cu 20 de etaje

Potrivit Economica.net, certificatul de urbanism pentru terenul de circa 17.000 de mp a fost obținut pentru construcția unei clădiri de birouri cu regim de înălțime de 11, 12, respectiv 20 de etaje.

I.I.S. Electronica a funcționat din 1970 în Pipera, potrivit Wikipedia având ca obiect de activitate fabricarea de televizoare alb-negru și color, radioreceptoare, combine muzicale, incinte acustice categoria standard și Hi-Fi, radiocasetofoane, subansamble și piese de schimb, asistență tehnică și service pentru produsele din profilul său de fabricație.

A fost privatizată în 2004.

Jumătate de milion de televizoare pe an

În 1989, fabrica producea 434.000 de televizoare alb-negru și 75.000 de televizoare color. Aici lucrau peste 5.000 de angajați. În 2003 a produs 137 de televizoare, dar în anii în care au urmat producția a mai crescut, fără să mai atingă însă apogeul de dinainte de Revoluție.