Explozie la Moscova în apropiere de locul în care a fost asasinat un înalt general. Doi polițiști și încă o persoană au murit

Explozie la Moscova în apropiere de locul în care a fost asasinat un înalt general. Doi polițiști și încă o persoană au murit
Polițiști ruși. Sursă foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Doi polițiști și o altă persoană au murit în urma unei explozii în sudul Moscovei, a anunțat miercuri Comitetul de anchetă, transmite Reuters.

Agenția de presă de stat TASS relatează că polițiștii au murit în timp ce încercau să rețină un suspect pe o stradă din capitala Rusiei.

„Conform datelor anchetei, în noaptea de 23 spre 24 decembrie, pe strada Yeletskaya din Moscova, doi angajați ai poliției rutiere au observat o persoană suspectă în apropierea unei mașini de serviciu a poliției. Când s-au apropiat pentru a-l reține, a fost declanșat un dispozitiv exploziv. În urma rănilor suferite, doi polițiști, precum și persoana care se afla lângă polițiști, au murit”, a transmis Comitetul de anchetă, citat presa de stat.

Canalele rusești de Telegram Mash și „112” relatează un bărbat s-a apropiat de mașina polițiștilor și a aruncat în interior un pachet cu un dispozitiv exploziv, potrivit Meduza.

Canalul Baza,, considerat apropiat al forțelor de securitate ruse, a informat că un dispozitiv exploziv artizanal a fost fixat sub o mașină a poliției rutiere, pe partea pasagerului.

Explozia mașinii poliției rutiere, potrivit Baza și Kommersant, a avut loc în apropierea locului asasinării generalului-locotenent Fanil Sarvarov, șeful departamentului de pregătire operațională al forțelor armate ale Federației Ruse.

Mașina sa a fost aruncată în aer pe 22 decembrie pe strada Yasenevaya. Potrivit anchetatorilor, bomba a fost plasată sub mașină.

Anchetatorii cred că agenții serviciilor secrete ucrainene au fost responsabili pentru moartea sa, notează Kommersant.

