HARTĂ Românii au cele mai aglomerate case din UE. Peste 40% dintre noi stau în case cu prea mulți oameni pentru confort

În 2024, 16,9% dintre persoanele din Uniunea Europeană locuiau în gospodării supraaglomerate, o ușoară scădere față de 18,1% în 2014.

Peste 30% dintre persoane trăiau în gospodării supraaglomerate în 5 state membre ale UE. România a raportat cea mai mare pondere (40,7%), urmată de Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) și Croația (31,7%).

