Ies la iveală crimele lui Khamenei: familia a primit trupul unui protestatar dispărut de 50 de zile, care prezintă semne de violență

Trupul unui bărbat care luase parte la protestele anti-guvernamentale de la Teheran din ianuarie a fost returnat familiei sale la aproape 50 de zile de la dispariție. Rudele acuză că bărbatul a fost torturat de regimul iranian: urme de împușcare și lovituri de cuțit erau pe corpul său, transmite Iran International.

Bărbatul, pe nume Vahid Lazer Monouchehri, dispăruse în urma protestelor de amploare din 8 și 9 ianuarie. Născut pe 14 aprilie 1985, Monouchehri era tatăl unui copil și era originar din Lazerban, dar locuia singur în Teheran. Familia sa spune că nu știa că el participase la proteste.

După aproape 50 de zile de tăcere, joi, 27 februarie, trupul său a fost predat familiei, prezentând urme de împușcare și lovituri provocate cu un cuțit de măcelărie, au declarat rudele pentru Iran International, publicație care relatează de la Londra.

Înmormântat sub supraveghere

Manouchehri a fost înmormântat vineri, sub strictă supraveghere a forțelor de securitate, în satul Lazerban, lângă Tonekabon, în provincia Mazandaran din nordul Iranului.

„Nu știm exact când, unde sau în ce circumstanțe a fost ucis Vahid”, a declarat familia.

Joi, centrul medical medico-legal Kahrizak a contactat familia și le-a cerut să se deplaseze la Teheran pentru a ridica cadavrul fiului lor.

Când au întrebat care a fost cauza morții și de ce au fost contactați abia după o perioadă atât de lungă, li s-a răspuns: „Sunt multe cadavre aici și nu știm. Veniți și luați cadavrul”, a declarat familia.

Familia a primit trupul împreună cu un certificat de deces în care cauza morții era menționată drept „insuficiență respiratorie”.

Înainte de predarea corpului, însă, oficialii de securitate le-au cerut să semneze un angajament scris prin care se obligau să nu prezinte nicio altă versiune a morții decât cea consemnată în certificat.

„I-au mutilat corpul cu un satâr de măcelărie”

Familia a transportat apoi trupul în localitatea natală. În timpul spălării și pregătirii pentru înmormântare, aceștia spun că au descoperit semne evidente de violență extremă: răni prin împușcare în spate, tăieturi adânci în lateral și un cap ciuruit de gloanțe de pușcă.

„Se pare că a fost împușcat în spate, a căzut la pământ, iar apoi ofițerii l-au împușcat în cap de la mică distanță și i-au mutilat corpul cu un satâr de măcelărie”, a declarat o sursă apropiată familiei.

„Rănile arată clar: cauza morții nu a fost insuficiența respiratorie, ci o ucidere ordonată de stat”, a mai spus sursa.

Familia a mai raportat că zona inimii și a rinichilor fusese deschisă și suturată grosolan, cu copci mari. Rămâne neclar cine a făcut procedura și în ce circumstanțe.

Protestele în care au murit mii de oameni

Proteste la nivel național au izbucnit pe 28 decembrie 2025, inițial din cauza dificultăților economice. Demonstrațiile s-au răspândit rapid, la scară largă, în decurs de două săptămâni, atât în marile orașe cât și în așezările mici. Oamenii au scandat sloganuri antiguvernamentale și distrus simbolurile guvernului și ale IRGC. Tot atunci, președintele american Donald Trump începuse să amenințe în repetate rânduri că va interveni în Iran. Atacul SUA a venit sâmbătă, 28 februarie.

Ce a urmat a fost o represiune sângeroasă a autorităților. Pe 22 ianuarie, autoritățile de la Teheran au anunțat că protestele din Iran au fost complet înăbușite.

Televiziunea de stat iraniană anunța că peste 3.100 persoane au fost ucise în timpul amplei mişcări de contestare. Cifra era mai mică decât un bilanț de peste 4.500 decese raportat de Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA) din SUA.