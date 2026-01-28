VIDEO Incendiu puternic la un hotel de 5 stele din Munții Alpi, aproape 300 de persoane au fost evacuate

Aproape 300 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins marți seara un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, relatează Reuters, citând autoritățile.

Prefectura regiunii Savoia a precizat pe site-ul său că nicio persoană nu a fost rănită în incendiul care a izbucnit în mansarda Hotelului des Grandes Alpes, în jurul orei locale 19:00.

Autoritățile au declarat că aproape 100 de persoane au fost evacuate, iar presa locală a relatat ulterior că numărul a crescut la 270, după ce incendiul s-a extins la o clădire din apropiere. Personalul și oaspeții s-au refugiat în alte hoteluri, a anunțat administrația locală.

Un incendie s'est déclaré, mardi 27 janvier, au niveau de la toiture de l'hôtel 5 étoiles Les Grandes Alpes, à Courchevel, en Savoie. 270 personnes ont été évacuées, et aucun blessé n'est à déplorer. On ignore encore les causes de ce feu. #canal16 pic.twitter.com/HxgXXXZons — franceinfo (@franceinfo) January 28, 2026

„Evacuarea s-a desfășurat în mod calm și, până în prezent, nu au fost raportate victime”, se arată într-un comunicat al autorităților.

Măsurile de siguranță sunt revizuite în regiune după ce incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a ucis 40 de persoane și a rănit peste 100, multe dintre ele tinere.