Cum se circulă pe șoșelele din țară. Circulația oprită pe un drum național, în urma unui accident

Până la ora 10, România se află sub o avertizare meteo de intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii și ger.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat vineri dimineața că circulația rutieră este oprită pe DN 17, între Vatra Dornei și Bistrița, în localitatea Prundu Bârgăului.

Restricția a fost impusă după ce s-a produs un accident între două autoturisme, soldat cu două persoane decedate și o a treia persoană care a suferit leziuni grave, fiind inconștientă și în curs de evaluare medicală.

Se estimează că reluarea circulației va avea loc după ora 08:00.

Pe restul teritoriului național, nu sunt semnalate precipitații, iar traficul rutier se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu o vizibilitate bună.

Pe autostrăzile principale A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, carosabilul este de asemenea uscat, iar valorile de trafic sunt reduse.