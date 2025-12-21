Jim Beam, unul dintre cei mai mari producători de whisky american, oprește producția de bourbon timp de un an

Această mișcare vine pe fondul războiului comercial al președintelui Donald Trump cu Canada , care a contribuit la o scădere semnificativă a vânzărilor de băuturi alcoolice în SUA după ce Canada a introdus un boicot asupra băuturilor alcoolice americane și pe măsură ce tot mai mulți tineri adulți reduc consumul de alcool, scrie Herald Leader.

Jim Beam, deținută de japonezii de la Suntory Global Spirits, este unul dintre cei mai mari producători de bourbon din Kentucky.

Centrul pentru vizitatori din incintă va rămâne deschis.

„Evaluăm constant nivelurile de producție pentru a satisface cât mai bine cererea consumatorilor și recent ne-am întâlnit cu echipa noastră pentru a discuta volumele noastre pentru 2026”, conform unui comunicat al companiei. „Am decis că intenționăm să întrerupem distilarea la distileria noastră principală din campusul James B. Beam pentru anul 2026, profitând de ocazie pentru a investi în îmbunătățiri ale amplasamentului. Centrul nostru pentru vizitatori din campusul James B. Beam rămâne deschis, astfel încât vizitatorii să poată avea parte de experiența completă James B. Beam și să ni se alăture pentru o masă la The Kitchen Table.” Îmbutelierea și depozitarea vor funcționa în continuare la Clermont, a anunțat compania

Problemele industriei bourbonului din Kentucky

Măsura vine în contextul în care industria bourbonului din Kentucky, în valoare de 9 miliarde de dolari, se confruntă cu o supraproducție de whisky și o scădere a cererii pe plan intern. Ca răspuns, industria a redus producția cu peste 55 de milioane de galoane (peste 200 de milioane de litri), sau cu peste 28%, până în august, cel mai scăzut nivel din 2018.

În același timp, exporturile către principalii parteneri comerciali au fost reduse; Canada boicotează băuturile spirtoase americane din martie, ca represalii pentru războiul comercial în curs de desfășurare al președintelui Trump, iar vânzările de whisky din SUA către această țară au scăzut cu peste 60% până în octombrie . Alte companii din Kentucky, inclusiv producătorul de whisky Jack Daniel’s Tennessee, Brown-Forman, au anunțat, de asemenea, concedieri sau pauze mai scurte în producție la începutul anului.

Care e diferența dintre whyskey și bourbon

Whisky, băutură alcoolică distilată din terci fermentat de cereale (orz, porumb, secară sau grâu) este tradițional îmbătrânită în butoaie de stejar arse și înnegrite la interior, care-i dau culoarea maro distinctă. Spre deosebire de bere, este atâta seriozitate înglobată în acest alcool încât mulți sunt intimidați de navigarea pe undele lui. Imaginea învechită a licorii băute de bărbați în vârstă nu ajută nici ea prea mult. Acesta este doar un ghid de inițiere.

„Chiar și numărul de tipuri de whisky într-un magazin de băuturi sau în duty free este impresionant și copleșitor la prima vedere. Dar a ști mai multe despre categorii și înțelegerea propriilor simțuri sunt de ajutor în alegerea whiskyului corect pentru consum propriu. Cele ce diferențiază cu adevărat un whisky de altul sunt proveniența, procesul de distilare și grânele folosite”, spune Angad Singh Gandhi, Glenfiddich India Brand Ambassador.

Cum e corect: whisky sau whiskey?

Depinde unde este făcut. Irlandezii și americanii scriu cu ”e”, în timp ce scoțienii îl lasă deoparte. Canadienii, japonezii și indienii, ceilalți trei mari producători, se iau după scoțieni, ca și aproape tot restul lumii.

Tipuri de whisky

Stilurile abundă prin lume – scoțian, bourbon, japonez, irlandez, Tennessee, canadian, whisky din secară și altele. Când alegeți, țineți minte că prețul va reflecta calitatea adesea, dacă nu întotdeauna. Cele mai ieftine până la gama medie sunt bune pentru consum curent și probabil cea mai bună alegere pentru cocktailuri.

Cele scumpe sunt tradițional rezervate pentru a fi savurate seci sau cu un strop de apă. „Scotchul este cel mai popular din cauza varietății de gusturi apreciate de oameni și pentru faptul că este cunoscut de sute de ani. Cei mai mulți care se gândesc la whisky se gândesc la Scoția”, spune sommelierul Nighil Agawarl, CEO la All Things Nice.

Ce este bourbonul?

Probabil ați mai auzit: tot bourbonul este whisky, dar nu toate whiskyurile sunt bourbon. „Pentru ca un whisky să se numească bourbon, mixul de cereale din care este distilat trebuie să conțină cel puțin 51% porumb. Adițional, bourbonul trebuie îmbătrânit numai în butoaie arse noi, în timp ce producătorii scoțieni au libertatea să aleagă între multe feluri de butoaie. Mulți adaugă arome sau caramel pentru a colora whiskyul. Dar producătorii de bourbon nu pot folosi caramel pentru colorare”, explică Agawarl. Singurul lucru care poate fi adăugat la bourbon este apa.

Bourbonul este băutura alcoolică din multe cocktailuri cu whisky. Este ingredientul principal în clasicul Old Fashioned și răcoritorul Mint Julep. Dar profilul său mai dulce strică un Whisky Sour.

Se poate face bourbon în afara Americii?

Nu. Standardele federale care guvernează identitatea bourbonului dictează că „este un produs distinct al Statelor Unite” și că „termenul bourbon nu va fi folosit pentru a descrie un whisky sau whiskey care nu este produs în Statele Unite”