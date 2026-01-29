Justiție pensionată. Procurorul dintr-unul dintre dosarele deschise după tragedia de la Colectiv se pensionează. Nu e primul

Persoane afisșează pancarte la un marș de comemorare a 10 ani de la incendiul petrecut la clubul Colectiv, București, 30 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat cererea de pensionare a procurorului Ioan Șandru de la Parchetul General și a înaintat-o către Președintele României. Dosarul Colectiv 2 a stat la Șandru mai puțin de un an. El fusese redeschis în martie 2025.

Dosarul a fost clasat în 2024, dar Înalta Curte de Casație și Justiție l-a redeschis în 2025, după ce a descoperit că nu fuseseră analizate nici măcar infecțiile din spitale. Snoop a scris despre asta anul trecut.

La doar o lună, în aprilie 2025, conform documentelor CSM, Casa de Pensii Sector 4 i-a emis o decizie de acordare a pensiei de serviciu.

Ioan Șandru e al doilea procuror care iese la pensie în timp ce instrumentează dosarul Colectiv 2 – referitor la infecții și transferuri -, după Mihai Eduard Ilie (2022).

Poți susține munca redacției Snoop fără să dai bani din buzunar. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și poți face o diferența pentru jurnalismul independent.

Un caz nesoluționat la peste un deceniu de la petrecerea faptelor va rămâne, din nou, fără procuror după o pensionare. Colectiv 2 a fost cel de-al doilea dosar deschis după tragedia din Colectiv, petrecută pe 30 octombrie 2015.

Dacă în primul dosar au fost condamnați patronii, artificierii și cei care au controlat clubul anterior incendiului, fiind achitat primarul Cristian Popescu Piedone, în cel de-al doilea, deschis în 2018, a fost vizată întârzierea transferurilor în străinătate și infecțiile contractate de supraviețuitori în spitale.

37 din cele 65 de victime au murit în spitale, 27 la fața locului, una ulterior.

Dosarul clasat și întors în martie 2025

Colectiv 2 este instrumentat de Parchetul General. Dosarul a revenit la procurori în martie 2025, după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a întors cazul clasat cu un an în urmă.

Printre motivele invocate de a întoarce decizia clasării judecătoarea Luminiția Criștiu-Ninu a arătat că nu au fost analizate nici măcar infecțiile nosocomiale din spitale, scria Snoop anul trecut. Echipa GSP/Libertatea scria că s-au găsit infecții nosocomiale în 23 de dosare medicale.

La nici un an de la redeschidere, dosarul se află din nou în impas, după ce procurorul care îl instrumenta a depus o cerere de pensionare.

Secția pentru procurori a aprobat pensionarea și a trimis-o către Președinte

Ioan Șandru este procuror în cadrul secției pentru urmărire penală din Parchetul General. El a solicitat, printr-o cerere înaintată CSM, pensionarea de la 1 februarie 2026.

Șandru a atașat o decizie de acordare a pensiei de serviciu emisă de Casa teritorială de pensii Sector 4 București, din 24 aprilie 2025, primită la doar o lună de la redeschiderea dosarului Colectiv 2.

Având în vedere vârsta de 52 ani, vechimea de peste 25 de ani ca judecător și procuror, dar și îndeplinirea tuturor condițiilor din Lege, secția pentru procurori din cadrul CSM a aprobat pensionarea acestuia.

Și a înaintat-o către Președintele României, propunând pensionarea de la 1 februarie 2026.

Citește continuarea pe Snoop.