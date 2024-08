LIVE Război în Ucraina, ziua 898: Raid ucrainean în sudul frontului/ Cum încearcă Rusia să respingă incursiunea ucraineană din Kursk / Stare de urgență în Rusia. Zeci de mii de ruși evacuați / Incendiu masiv la o bază aeriană rusă

Ucraina a desfășurat peste noapte un atac masiv cu drone aeriene și maritime asupra mai multor regiuni rusești și Peninsulei Crimeea, provocând un incendiu de proporții la o bază aeriană din Lipețk. De asemenea, au fost raportate explozii puternice și incendii în Râlsk, oraș din regiunea rusă Kursk unde are loc o incursiune majoră a armatei ucrainene ce a început marți. Ministerul Apărării de la Moscova susține că azi-noapte a interceptat 75 de drone aeriene și 7 maritime. Între timp, incursiunea ucraineană în regiunea rusă Kursk continuă, fiind cucerite peste 10 așezări și sute de kilometri pătrați.

Produsul intern brut (PIB) al Rusiei a crescut cu 4% în ritm anual în al doilea trimestru 2024, a anunțat vineri agenția națională de statistică Rosstat, pe fondul accelerării inflației, susținută de o creștere a comenzilor militare, potrivit AFP.

Această cifră este în scădere față de primul trimestru (+5,4%), dar marchează totuși o rată de creștere semnificativă, cu care Rusia se laudă că a învins sancțiunile occidentale adoptate ca represalii pentru asaltul asupra Ucrainei în 2022.

De mai bine de doi ani, efortul militar este principalul motor al economiei ruse. Pentru 2024, bugetul apărării și securității în ansamblu se va ridica la aproximativ 8,7% din PIB, potrivit președintelui Vladimir Putin.

Statele Unite au anunțat vineri un nou pachet de ajutor militar de 125 de milioane de dolari pentru Ucraina, care ar urma să includă rachete Stinger, muniție de artilerie și sisteme antiblindate.

Asistența militară ar fi cea de-a zecea tranșă de echipament pentru Ucraina de când președintele Joe Biden a semnat un supliment de securitate națională în aprilie, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate națională, John Kirby, în cadrul unui briefing telefonic, potrivit Reuters.

Forţele speciale ucrainene au efectuat vineri un raid amfibiu pe Kinburn Kosa, o limbă de pământ ocupată de Rusia în nord-vestul Mării Negre, în sudul regiunii ucrainene Mikolaiv, distrugând şase vehicule blindate ruseşti şi făcând peste 35 de victime, a declarat agenţia militară de informaţii a Ucrainei

Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei propune interzicerea predării istoriei universale în universitățile rusești / Măsura luată deja

Este necesar ca în universitățile din Rusia să se oprească predarea istoriei universale pentru ca studenții să se concentreze pe studierea istoriei țării lor, a propus Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) de la Moscova și șeful Societății Istorice Ruse (RIS), citat de The Moscow Times.

Narîșkin a argumentat că studierea istoriei altor țări „supraîncărcă” cursurile universitare pentru specialitățile care „nu sunt implicate în mod specific în știința istorică”.

Oligarhul rus Oleg Deripaska a fost atacat vineri de susţinătorii războiului din Ucraina după ce a făcut o rară declaraţie anti-război în care a descris conflictul ca fiind „nebun” şi a cerut o încetare a focului fără condiţii prealabile spunând: „Dacă doriţi să opriţi războiul, mai întâi trebuie să opriţi focul”.

„Anterior, poziţia lui Deripaska cu privire la operaţiunea militară specială a fost ambiguă. Acum, el şi-a clarificat poziţia. El este de partea cealaltă”, a declarat Aleksandr Dughin, considerat unul dintre ideologii-cheie ai războiului. „Aceasta este o înjunghiere pe la spate pentru forţele noastre şi (înseamnă) asistenţă pentru teroriştii armatei ucrainene care au invadat regiunea Kursk”, a adăugat Dughin a cărui fiică, Daria, a murit în vara anului 2022 fiind victima unui atentat cu maşină-capcană a cărui ţintă trebuia să fie el.

Cum încearcă Rusia să respingă incursiunea ucraineană din Kursk / „Războiul a sosit”. Zeci de mii de ruși evacuați

Rusia a declarat vineri că a desfășurat mai multe echipamente militare pentru a contracara o incursiune armată ucraineană majoră în regiunea de frontieră Kursk, unde au loc lupte pentru a patra zi consecutiv.

„Coloanele care mărșăluiesc spre zonele în care se desfășoară misiunile sunt echipate cu lansatoare multiple de rachete BM-21 Grad, artilerie remorcată, tancuri (…), echipamente grele cu șenile, vehicule Ural și KamAZ”, a declarat Ministerul Apărării, citat de agențiile de presă ruse.

Marea Britanie a anunțat vineri noi sancțiuni împotriva a trei persoane și trei entități din Belarus, „ca răspuns la încălcările drepturilor omului și la facilitarea invaziei ilegale a Rusiei” în Ucraina, potrivit AFP.

Lukașenko este un susținător și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, iar alte sancțiuni ale UE au fost de asemenea decise după începerea ofensivei ruse în Ucraina în februarie 2022. Minskul este acuzat în special că a permis Rusiei să utilizeze teritoriul său, în special pentru a permite forțelor sale să se deplaseze spre Kiev.

Nou bilanț al loviturii rusești asupra supermarketului din orașul Kostiantynivka din regiunea Donețk. Cel puțin zece oameni au murit și au fost răniți alți 35, au declarat oficiali ucraineni, citați de Reuters. Lovitura a provocat un incendiu care a fost stins, a precizat ministrul de interne.

Guvernatorul regional Vadym Filashkin a declarat inițial că Rusia a lovit cu artileria, dar ulterior a spus că atacul a fost efectuat cu o rachetă aer-sol X-38.

Locuințe, magazine și cel puțin 12 mașini au fost, de asemenea, avariate în atac, potrivit ministrului de interne.

Kostiantynivka se află la doar 13 kilometri de linia de luptă activă din estul Ucrainei.

BIlanțul bombardamentului rusesc din Kostyantynivka a crescut la patru morți și 24 de răniți, a anunțat Volodimir Zelenski.

„Teroriștii ruși au lovit un supermarket obișnuit și un oficiu poștal. Sunt oameni sub dărâmături. O operațiune de salvare este în curs de desfășurare și se va face totul pentru a-i salva”, a scris el pe X.

Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists hit an ordinary supermarket and a post office. There are people under the rubble. A rescue operation is underway, and everything will be done to save them.

At the moment, it's known that four people have been killed. My…



