LIVE Război în Ucraina, ziua 917: Încă un depozit petrolier din Rostov arde după un atac cu drone / Rusia a făcut progrese semnificative pe frontul din Pokrovsk

Mai multe rezervoare au luat foc peste noapte la depozitul petrolier Glubokinskaya aflat în regiunea Rostov din Rusia după un atac cu drone ucranene, potrivit mai multor canale rusești de Telegram, citate de agenția Reuters. Atacul a venit în condițiile în care alt depozit petrolier din Rostov, cel din Proletarsk, încă arde după atacul ucrainean din urmă cu zece zile.

Regatul Unit și Germania și-au reafirmat angajamentul de a „susține Ucraina atât timp cât va fi necesar”, scrie The Guardian.

În cadrul elaborării unui nou tratat între Marea Britanie și Germania, premierul Keir Starmer și cancelarul Olaf Scholz au discutat pe larg despre „sprijinul de neclintit al celor două țări pentru Ucraina”.

„În calitate de cei mai mari contribuitori europeni la eforturile de război ale Ucrainei și în calitate de națiuni cu cele mai mari cheltuieli de apărare dintre țările europene din cadrul NATO, cunoaștem prea bine datoria pe care o avem față de poporul ucrainean, care luptă nu doar pentru a se apăra, ci și pentru poporul și toți oamenii din Europa”, a declarat Starmer în cadrul unei conferințe de presă comune.

Polonia intenționează să cheltuiască 4,7% din produsul său intern brut (PIB) pentru apărare în 2025, a declarat miercuri ministrul adjunct al Apărării, Stanislaw Wziatek, pentru agenția de presă PAP, înaintea unei conferințe de presă privind bugetul Poloniei pentru anul viitor, adoptat de guvern.

Polonia a crescut cheltuielile militare de la invazia Rusiei în Ucraina vecină în februarie 2022, notează Reuters.

Un nou fake news răspândit de propaganda rusă: „SUA implică România și Republica Moldova în transportul armelor biologice”. Ministru: „Pură ficțiune”.

Autoritățile de la Chișinău dezmint vehement informațiile apărute, marți, 27 august, pe mai multe site-uri din din Federația Rusă care pretind că România și Republica Moldova sunt implicate într-o schemă de export în masă a materialului biologic.

O reuniune a Consiliului NATO-Ucraina urmează să aibă loc miercuri după-amiază, la cererea Kievului, după loviturile masive ale Rusiei asupra orașelor și infrastructurii ucrainene luni și marți, a anunțat Alianța Nord-Atlantică.

Ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, este așteptat să „informeze Aliații prin video cu privire la situația de pe câmpul de luptă”, a declarat un purtător de cuvânt al NATO.

Apărarea antiaeriană, de care Ucraina are neapărată nevoie, va fi unul dintre subiectele acestei reuniuni, au declarat surse diplomatice pentru AFP.

Avertisment de la Moscova: Consumatorii europeni vor plăti mai mult dacă nu se prelungește acordul ce expiră la sfârșitul anului.

Consumatorii europeni vor plăti prețuri mai mari dacă Kievul nu va fi de acord să prelungească acordul privind tranzitul gazului rusesc prin Ucraina, după ce acesta va expira la 31 decembrie, a transmis miercuri Kremlinul.

Ministerul ucrainean al apărării a publicat un clip video ce arată doborârea unui avion rusesc de luptă Su-25:

Autoritățile ruse au afirmat miercuri că au arestat trei persoane în cursul unei operațiuni în Ingușeția (sud), o mică republică din Caucaz cu o majoritate musulmană, acuzându-le că pregăteau „un atac” asupra unei biserici din orașul Sunja.

„Suspecții au fost interogați” și «o anchetă penală a fost deschisă împotriva (acestor) trei localnici», a precizat Comitetul regional rus de anchetă într-un comunicat.

Acești trei „cetățeni ruși, membri ai unei organizații teroriste internaționale interzise pe teritoriul Rusiei (…) plănuiau un atac asupra Bisericii Fecioarei Maria din localitatea Sunja”, în apropiere de Vladikavkaz, potrivit acestei surse.

Persoanele arestate sunt membri ai grupării jihadiste Statul Islamic (EI), potrivit unei surse familiarizate cu acest caz, citată de agenția de presă Ria Novosti. (AFP)

Kremlinul a dezaprobat miercuri discuțiile lui Zelenski privind planul pe care îl are pentru a pune capăt războiului și a transmis că Rusia va continua ceea ce numește „operațiunea militară specială” în Ucraina.

Reac’ia vine dup[ ce Zelenski a declarat că își va prezenta planul – ale cărui detalii complete nu le-a dezvăluit public – președintelui american Joe Biden și celor doi potențiali succesori ai săi. (Reuters)

Militarii Gărzii Naționale Ruse au dezamorsat cu succes o muniție cu dispersie ucraineană descoperită în apropierea centralei nucleare Kursk, a scris miercuri agenția de presă de stat TASS, citând serviciul de presă al Gărzii Naționale.

Acesta a afirmat că o rachetă doborâtă ce fusese trasă de un lansator HIMARS a fost găsită în regiunea Kursk, la doar 5 km de centrala nucleară.

O dronă a atacat miercuri un rezervor de produse petroliere în orașul Kotelnich din regiunea Kirov din Rusia, a declarat guvernatorul regional Alexander Sokolov.

Sokolov a afirmat că atacul nu s-a soldat cu victime sau incendii. (Reuters)

„Companiile chineze încearcă să profite de succesul dronelor maritime (USV) din Ucraina“, notează analistul naval H I Sutton pe contul său de X.

„O gamă de ambarcațiuni fără echipaj ușor de transformat în arme sunt acum disponibile pe Alibaba și alte magazine online”, scrie acesta.

Rusia avertizează Statele Unite despre riscurile unui al treilea război mondial.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov spune că Occidentul se joacă cu focul permițând Ucrainei să lovească adânc în Rusia cu rachete occidentale şi avertizează Statele Unite că al Treilea Război Mondial nu se va limita la Europa.

Forțele ruse au făcut progrese tactice semnificative în direcția Pokrovsk, pe fondul informațiilor conform cărora forțele ucrainene s-au retras din anumite zone la sud-est de Pokrovsk, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

„Cele mai capabile de luptă trupe rusești susțin în prezent avansurile către Pokrovsk, iar operațiunile ofensive ale Rusiei sunt emblematice pentru teoria mai largă a Rusiei privind victoria în Ucraina, bazată pe avansuri tactice aparent indefinite.

Prioritizarea continuă și completă de către Rusia a axei Pokrovsk va avea probabil un impact asupra capacităților generale de luptă ale Rusiei în Ucraina în urma oricărui scenariu Pokrovsk, în special în condițiile în care Kremlinul încearcă să echilibreze avansurile din Pokrovsk cu apărarea împotriva incursiunii ucrainene în regiunea Kursk”, potrivit ISW.

Un atac ucrainean cu drone a declanșat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Kamensky din regiunea Rostov din sudul Rusiei, a confirmat guvernatorul acesteia.

„Nu există victime. Pompierii sting incendiul”, a declarat guvernatorul Vasili Golubev pe Telegram.

Unitățile ruse de apărare aeriană au distrus patru drone deasupra regiunii peste noapte, a transmis Ministerul rus al Apărării, fără a menționa un atac asupra depozitului.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de marți: 1090 soldați, 5 tancuri, 14 alte blindate de luptă, 27 tunuri,1 lansator multiplu de rachete, 1 sistem antiaerian, 1 avion, 41 diferite vehicule și 6 echipamente speciale.

Ministerul apărării de la Moscova afirmă, într-un comunicat citat de agențiile de presă ruse, că unitățile sale antiaeriene au distrus peste noapte 12 drone lansate de Ucraina care vizau regiunile Rostov și Voronej.

Alexander Gusev, guvernatorul regiunii Voronej, aflată pe franița cu Ucraina, a declarat că resturile de la o dronă lansată de Ucraina deasupra regiunii au provocat un incendiu „în apropierea unor obiecte explozive”. Gusev a adăugat că nu a avut loc nicio detonare.

Focul a fost stins, a scris Gusev pe Telegram, iar locuitorii din două așezări care au fost evacuați din casele lor se întorc în ele.

Drone ucrainene au incendiat mai multe rezervoare de petrol la depozitul de petrol Glubokinskaya din regiunea Rostov din Rusia, au raportat miercuri mai multe canale rusești Telegram.

Guvernatorul Rostovului, Vasili Golubev, a afirmat pe Telegram că patru drone lansate de Ucraina au fost distruse deasupra regiunii, dar nu a menționat un atac asupra unui depozit de petrol.

Canalul Telegram Baza, care este apropiat de serviciile de securitate ale Rusiei, a declarat că trei rezevoare au luat foc după ce două drone au căzut pe teritoriul depozitului de petrol. Mai multe clipuri neverificate de pe rețelele de socializare arată un incendiu masiv la fața locului.

