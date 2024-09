LIVE Război în Ucraina, ziua 944: Bucăți de dronă rusească, în România / Atac combinat asupra Ucrainei / Putin, pe punctul de a cuceri un oraș ucrainean mult râvnit / Bloc din Harkov, lovit în plin de bombe ghidate

Rusia anunță marți dimineața că Ucraina a lansat un nou atac care i-a vizat teritoriul în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se află în SUA, a declarat că războiul cu Moscova este „mai aproape de sfârșit” decât cred mulți și a făcut apel la aliați să întărească armata Ucrainei. „Cred că suntem mai aproape de pace decât credem… Suntem mai aproape de sfârșitul războiului”, a declarat liderul de la Kiev, potrivit presei americane. El a mai precizat că lui Vladimir Putin îi este „frică” de operațiunea din Kursk, prin care forțele Kievului au cucerit mai mult de 1.000 km pătrați din teritoriul rus.

Evenimentele de marți, ziua 944 a războiului din Ucraina, LIVE:

21:46

Candidatul republican la președinția americană Donald Trump a declarat marți că Statele Unite trebuie să iasă din războiul din Ucraina și că vicepreședinta democrată Kamala Harris și președintele Joe Biden nu intenționează să facă acest lucru, relatează Reuters.

21:37

Crește bilanțul persoanelor rănite în urma atacului asupra orașului Harkov

Forțele ruse au bombardat marți Harkovul, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cel puțin trei persoane fiind ucise, în timp ce alți 34 de oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile locale, într-un nou bilanț, potrivit The Kyiv Independent.

Rușii au atacat orașul cu bombe aeriene ghidate, care au vizat cartiere dens populate, a anunțat primarul orașului Harkov, Igor Terekhov, în jurul orei locale 15:30. Cele patru districte ale Harkovului au intrat sub tirul forțelor ruse, mai multe clădiri rezidențiale înalte fiind avariate în districtele Kyivskyi și Saltivskyi.

Terekhov a precizat că Rusia a folosit opt bombe FAB-250 în acest atac, în timp ce guvernatorul regiunii Harkkiv, Oleg Sinegubov, a afirmat că una dintre lovituri a fost efectuată cu o bombă FAB-500.

Potrivit lui Sinegubov, un bloc înalt a fost lovit în plin.

Mai mulți oameni sunt prinși sub dărâmături; serviciile de urgență continuă operațiunile de căutare și salvare la fața locului, a adăugat Sinegubov.

Aproximativ 82 de persoane locuiau în secțiunea clădirii care a suferit cele mai grave daune, a afirmat Terekhov. „Încercăm acum să îi contactăm pe toți pentru a afla dacă sunt oameni sub dărâmături”, a adăugat el.

19:34

Doi adolescenți ruși au fost arestați la Omsk, Siberia, după ce au incendiat un elicopter militar rus, a anunțat marți un tribunal local. Cei doi ai fost recrutați online de o persoană necunoscută care le-a oferit 20.000 de dolari, relatează AFP.

19:13

Peste 60% din bugetul pe 2025 al Ucrainei, prevăzut pentru apărare şi securitate

Ucraina intenţionează să aloce peste 60% din bugetul său pentru 2025 pentru apărare şi securitate, potrivit proiectului de lege prezentat de guvern, după mai bine de doi ani şi jumătate de invazie rusă care a devastat economia ţării, informează AFP.

Economia ucraineană s-a orientat în mare parte din 2022 către producţia militară pentru a rezista atacurilor ruseşti, însă este afectată şi de lipsa a milioane de persoane care au fugit de război în străinătate, în plus faţă de amploarea distrugerilor.

„Resursele totale destinate securităţii şi apărării naţionale în 2025 se vor ridica la 2.223 de miliarde de grivne” (48,3 miliarde de euro), a afirmat marţi Ministerul de Finanţe, într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Această sumă reprezintă în jur de 26% din produsul intern brut, potrivit ministerului ucrainean, şi o uşoară creştere de 2% faţă de bugetul revizuit pentru 2024.

În total, 61% din bugetul Ucrainei va fi alocat anul viitor pentru apărare şi securitate, potrivit unui calcul realizat de AFP pe baza proiectului de lege al guvernului.

„Pot spune cu încredere că apărarea Ucrainei va fi asigurată prin planul bugetar pentru 2025”, a declarat ministrul de finanţe Serghei Marcenko, citat în comunicat.

Pentru a-şi finaliza bugetul, guvernul ucrainean a declarat că intenţionează să-şi dubleze aproape veniturile din impozitul pe venitul persoanelor fizice.

Ucraina a declarat totodată va avea nevoie de 34,5 miliarde de euro finanţare externă anul viitor de la aliaţii săi occidentali şi organizaţiile internaţionale pentru ca economia sa să poată funcţiona.

17:30

Deputaţii ruşi încep marţi examinarea unui proiect de lege care interzice promovarea stilului de viaţă „fără copii”, pe fondul crizei demografice, amplificată de conflictul din Ucraina, scrie AFP.

17:25

O companie a rușilor de la Gazprom intră pe piața energiei electrice din România, cu aprobare de la ANRE

Compania NIS Petrol SRL va fi furnizor de energie electrică pe piața din România, după o decizie a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat marți acordarea licenței pentru activitatea de furnizare societății NIS Petrol SRL, compania care operează benzinăriile Gazprom din România.

17:18

Atac al rușilor, cu bombe ghidate, asupra unui bloc din orașul Harkov / Cel puțin 3 morți și 22 de răniți

Rusia a lovit marți, în timpul unui atac cu bombe ghidate, un bloc de apartamente înalt din orașul Harkov din nord-estul Ucrainei, ucigând cel puțin trei persoane și rănind alte 22, alți oameni fiind prinși, cel mai probabil, sub dărâmături, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters.

„Rusia terorizează regiunea Harkov, pentru că se bucură de impunitate … O lovitură directă asupra unei clădiri rezidențiale”, a afirmat ombudsmanul Ucrainei, Dmitro Lubineț, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Imaginile de la fața locului suprind o gaură făcută în clădire.

Primarul din Harkov, Igor Terekhov, a afirmat pe Telegram că respectiva clădire fusese deja atacată de Rusia la începutul invaziei sale pe scară largă, în 2022.

„A fost aproape reparată, au fost instalate ferestre, a fost izolată și pregătită pentru sezonul de încălzire. Inamicul a lovit-o a doua oară”, a afirmat Terekhov.

Rusia a atacat cel puțin patru districte din Harkov în cursul după-amiezii, a precizat Terekhov, inclusiv cea mai dens populată zonă a orașului.

Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a adăugat pe Telegram că mai multe blocuri de apartamente au suferit pagube.

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, și regiunea înconjurătoare sunt supuse în mod regulat atacurilor rusești. Trupele Moscovei folosesc pe scară largă bombe ghidate, extrem de distructive, pe care apărarea antiaeriană ucraineană are mari probleme să le intercepteze.

Rusia neagă că ar viza în mod intenționat civilii, deși a ucis mii de civili în cei peste doi ani și jumătate de război, notează Reuters.

16:41

Rusia folosește sateliți chinezi pentru a supraveghea și fotografia facilitățile nucleare ucrainene în vederea unor posibile atacuri viitoare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat ABC News și publicat marți.

16:25

Amiral Kuznețov, singurul portavion al marinei ruse, nu a mai fost trimis în vreo misiune de opt ani și este din ce în ce mai puțin probabil să ia parte la așa ceva vreodată. Acest lucru explică de ce, în ultimele luni, Kremlinul a realocat marinarii acestei nave pentru misiuni terestre, pe frontul din Ucraina.

Batalionul format din echipajul navei îmbătrânite a flotei rusești a luptat mai întâi în zona Harkov, apoi a ajuns în sectorul Pokrovsk, unul dintre cele mai fierbinți puncte ale frontului din estul Ucrainei, scriu Forbes și UKDefenceJournal.

16:16

Noi fragmente dintr-o dronă rusească de tipul Geran 2 (Shahed-136) au fost identificate de forțele MInisterului Național al Apărării în apropiere de localitatea Plauru, la Dunăre lângă granița cu Ucraina.

16:13

Nou atac combinat, cu drone kamikaze și rachete Iskander, asupra Ucrainei / Niciuna dintre rachete nu a putut fi doborâtă

Rusia a lansat în noaptea de luni spre marţi un nou atac combinat asupra Ucrainei cu drone şi rachete, despre care afirmă că a avut ca ţintă în special o fabrică pentru producţia şi întreţinerea motoarelor destinate avioanelor de luptă, informează agenţia EFE.

Potrivit Forţelor Aeriene ucrainene, Rusia a folosit în acest atac 81 de drone kamikaze Shahed şi patru rachete de diferite tipuri, 66 de drone fiind doborâte. Alte 13 drone nu şi-au atins ţinta şi s-au prăbuşit în alte locuri după ce antiaeriana ucraineană a acţionat asupra lor cu mijloace de război radioelectronic.

Rachetele folosite în acest raid au fost de tipurile Iskander, Kh-59 şi Kh-69 şi niciuna nu a putut fi doborâtă. Atacul a vizat ţinte din centrul şi nordul Ucrainei, mai afirmă Kievul, potrivit Agerpres.

Moscova a transmis că „aviaţia, dronele, forţele de rachete şi artileria Forţelor Armate ale Rusiei au atacat o companie a complexului militar industrial al Ucrainei cu activitate de producţie şi mentenanţă a motoarelor pentru avioanele de luptă ale armatei ucrainene”.

Alte ţinte ale aceluiaşi atac au fost instalaţii energetice care asigurau funcţionarea acelei fabrici, un aerodrom militar, două ateliere de producţie şi unul de asamblare a dronelor şi un rezervor de combustibil, adaugă comandamentul armatei ruse, în raportul său zilnic.

16:08

Rușii încearcă să încercuiască orașul Vuhledar din estul Ucrainei atacând de pe două flancuri. Trupele Moscovei au folosit de data aceasta în asaltul asupra fortăreței o nouă armă față de atacurile precedente în care au suferit pierderi majore.

14:54

Ucraina se află „aproape de sfârşitul războiului”, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului american ABC News, relatează France24, conform News.ro.

12:26

Aproape două treimi din componentele străine găsite în armele rusești de pe câmpul de luptă din Ucraina provin din China, a declarat marți pentru reporteri consilierul prezidențial al Ucrainei, Vladislav Vlasiuk, informează Reuters.

11:30

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut în discursul său de la sesiunea plenară a Summitului Viitorului, desfăşurat la sediul ONU din New York, o participare semnificativă la reuniunea pe care o pregăteşte cu scopul de a creşte presiunea internaţională asupra Rusiei pentru ca această ţară să pună capăt războiului, informează EFE și Agerpres.



„Invit toţi liderii, toate naţiunile, să continue să susţină eforturile noastre comune pentru un viitor just şi paşnic”, a insistat Zelenski în discursul său, după ce a explicat că summitul pe care speră să îl organizeze la sfârşitul acestui an are ca obiectiv obţinerea sprijinului din partea unui număr cât mai mare de ţări pentru formula sa de pace.



Această iniţiativă ucraineană conţine 10 propuneri pentru a pune capăt războiului şi a fost deja pusă pe masă la primul summit de acest gen promovat de Zelenski, care a avut loc în Elveţia în iunie.



Aproape 100 de ţări şi organizaţii internaţionale, printre care nu s-au numărat însă puteri emergente precum India, China sau Brazilia, dar pe care Kievul continuă să mizeze pentru a forţa Rusia să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei, au semnat o declaraţie de sprijin a trei din cele zece puncte ale documentului (referitoare la securitatea alimentară şi energetică şi la îmbunătăţirea situaţiei umanitare – n.r.).



După cum a explicat Zelenski, la acest al doilea summit el speră să abordeze restul punctelor incluse în iniţiativa sa.

11:04

Cancelarul german Olaf Scholz a insistat luni că nu va relaxa restricţiile privind utilizarea armelor germane de către Ucraina în eforturile sale de apărare în faţa Rusiei, în pofida cererilor în acest sens din partea Kievului.

10:18

Trupele Moscovei au început să ia cu asalt orașul Vuhledar din estul Ucrainei, o fortăreață care a rezistat atacurilor armatei lui Vladimir Putin de la începutul războiului din 2022, potrivit bloggerilor de război ruși și presei de stat, scrie Reuters.

08:22

Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au distrus 13 drone ucrainene în cursul nopții, a anunțat Ministerul rus al Apărării, potrivit presei de stat, citată de Reuters.

12 drone au fost distruse deasupra regiunilor Belgorod și Kursk, în timp ce una a fost doborâtă deasupra regiunii Briansk, a relatat TASS.

Sinteza celor mai recente evenimente:

