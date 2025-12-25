Maria Zaharova acuză Statele Unite de piraterie. „Furtul de mult uitat al proprietății altora”

Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, unde furtul de mult uitat al proprietăţii altora, şi anume pirateria, şi tâlhăria, sunt reînviate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, despre această situaţie.

„Susţinem în mod permanent o dezescaladare” a situaţiei, a spus Zaharova. „Speram că pragmatismul şi înţelepciunea preşedintelui american Trump vor permite găsirea unor soluţii care să fie reciproc acceptabile pentru părţile implicate, în cadrul normelor juridice internaţionale”, a adăugat oficialul rus.

„Confirmăm sprijinul nostru pentru eforturile guvernului lui Nicolas Maduro, care vizează protejarea suveranităţii şi a intereselor naţionale şi menţinerea dezvoltării stabile şi sigure a ţării sale”, a mai spus Zaharova.

Blocada ordonată de Trump

Președintele Trump a ordonat pe 16 decembrie „blocarea completă” a petrolierelor sancționate care navighează către și dinspre Venezuela, o escaladare a campaniei de presiune pe care administrația sa o desfășoară de luni de zile împotriva lui Nicolás Maduro, liderul statului sud-american.

„Venezuela este complet înconjurată de cea mai mare armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud”, a scris Trump pe contul său de pe platforma Truth Social. „Ea va deveni și mai mare, iar șocul pentru ei va fi unul fără precedent”, a adăugat președintele.

Prețul petrolului a crescut la nivel internațional cu aproximativ 1% după anunțul președintelui, scrie Reuters. Măsura ar putea afecta serios exporturile de petrol ale Venezuelei, care sunt esențiale pentru economia țării. Regimul de la Caracas depinde în totalitate de petroliere pentru a-și exporta țițeiul pe piețele mondiale.

Blocada se conturase deja miercurea trecută, când Statele Unite au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor care transporta petrol venezuelean către Cuba și China.

Un judecător federal a emis un mandat de confiscare pe baza faptului că petrolierul transportase recent petrol din Iran. În ceea ce privește încărcătura, în valoare de aproximativ 80 de milioane de dolari, președintele a declarat că intenționează să „o păstreze”.

Asaltul SUA asupra Venezuelei

Armata SUA a mobilizat în ultimele luni o forță navală importantă în Caraibe, iar Trump a amenințat că va lansa lovituri militare terestre în Venezuela, deși este neclar dacă acest lucru se va întâmpla.

Din septembrie, armata SUA a lansat deja lovituri asupra unor ambarcațiuni din Caraibe și Pacificul de Est, multe dintre ele în apropierea Venezuelei, într-o campanie care a provocat moartea a cel puțin 95 de persoane.

Trump și administrația sa au spus că aceste atacuri au scopul de a opri traficul de droguri către Statele Unite. Dar Venezuela, au spus mulți experți, nu este neapărat un producător important de droguri, iar cocaina care tranzitează țara și apele din jurul acesteia este, în general, destinată Europei.