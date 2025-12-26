Soare a doua zi de Crăciun, dar temperaturile rămân scăzute. La cât vor ajunge în fiecare zonă a țării

La București este soare în a doua zi de Crăciun, dar temperaturile nu vor urca mult peste pragul înghețului. Nici în țară mercurul nu va urca foarte mult în termometre iar în unele zone vor fi ninsori.

Pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, vremea va rămâne rece în mare parte a țării, aducând ninsori locale, intensificări ale vântului și condiții de polei, conform prognozei emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), potrivit EVZ.

În Moldova și la munte vor fi ninsori, iar în Transilvania, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare pe arii restrânse. În regiunile Muntenia și Dobrogea, se vor observa izolat precipitații mixte și polei.

Vântul va sufla mai puternic, sporind senzația de frig, în special la altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 80–90 km/h. Intensificări vor fi și în Moldova și pe litoral, cu viteze între 50–70 km/h. În Dobrogea continentală, estul Munteniei și sudul Banatului, vântul va fi mai slab.

Temperaturile maxime se vor situa între -2 și -1 grad în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, atingând 4–6 grade în zonele deluroase din vest.

La Cluj-Napoca sunt așteptat 4 grade după prânz, un grad vor arăta termometrele la Craiova, Botoșani și Iași, maxima zilei va fi de 2 grade la Brașov și Constanța, la Predeal vor minus 2 grade, Timișoara se va bucura de 4 grade la amiază în timp ce la Arad și Suceava nu vor fi mai mult de 3 grade iar la Slatina mercurul se va opri la zero grade.

Minimele vor varia între -8 și 0 grade, cu ceață localizată în zonele joase din vest, posibil asociată cu depuneri de chiciură, iar noaptea și în sud, precum și izolat în alte zone.

În Capitală, vremea va fi rece, cu o temperatură maximă de un grad și minime între -4 și -2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în seara și noaptea, crescând probabilitatea de burniță sau fulguială și condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h pe parcursul zilei.