O supraviețuitoare a lui Epstein află după 30 de ani din dosarele publicate de FBI ce s-a întâmplat cu plângerea ei din 1996

Publicarea a zeci de mii de dosare din anchetele privind infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein a confirmat faptul că un fost angajat a avertizat FBI-ul în 1996 – cu un deceniu înainte ca agenția să-l investigheze pe finanțator, scrie The Independent

„Am așteptat 30 de ani”, a declarat Maria Farmer pentru The New York Times după ce Departamentul de Justiție a publicat vineri dosarele. Printre documente se număra și raportul lui Farmer către Birou, despre care se crede că este prima dată când cineva a înaintat o plângere despre Epstein forțelor de ordine.

JEFFREY EPSTEIN and MICHAEL JACKSON. Credit line: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

Farmer, care i-a acuzat pe Epstein și pe asociata sa, Ghislaine Maxwell, de agresiune sexuală într-un proces din 2019, a declarat că s-a confruntat cu amenințări și acuzații că și-ar fi inventat propria poveste, timp de ani de zile.

FBI-ul nu a recunoscut niciodată public raportul. The Independent a contactat FBI-ul pentru comentarii.

Documentul dezvăluie că Farmer, o artistă, a avertizat în 1996 că Epstein a furat fotografiile pe care le făcuse surorilor sale de 12 și 16 ani și susține că este posibil să fi vândut fotografiile unor cumpărători.

Farmer a declarat pentru Times că fotografiile includeau imagini nud. Artista a susținut, de asemenea, în plângere că Epstein i-a cerut la un moment dat să facă fotografii cu fete tinere la piscine și ulterior a amenințat că va da foc casei lui Farmer dacă va spune cuiva despre fotografii.

Farmer a intentat un proces împotriva FBI-ului în luna mai, la Washington, DC, susținând că acesta nu a făcut „absolut nimic” pentru a-l opri pe Epstein până când a fost prea târziu. Biroul nu a început să-l investigheze pe finanțator decât în ​​2006.

„FBI-ul, încălcând obligațiile sale obligatorii conform reglementărilor și politicilor Departamentului de Justiție, a ales să nu facă absolut nimic”, se arată în plângere.

Bill Clinton (centru) si Jeffrey Epstein (stanga). Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Farmer a declarat că a încercat să îndemne oficialii federali să investigheze legăturile lui Epstein cu persoane puternice precum fostul președinte Bill Clinton și președintele Donald Trump. Deși se știe că ambii au socializat cu Epstein – și au fost fotografiați cu el – niciunul nu a fost acuzat de fapte ilegale.

Farmer susține că l-a întâlnit pe Trump în 1995 în biroul lui Epstein din Manhattan și că magnatul imobiliar s-a uitat la picioarele ei goale.

„PreședinteleTrump nu a fost niciodată în biroul [lui Epstein]”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, despre această afirmație. „Adevărul este că președintele l-a dat afară din clubul său pentru că era ciudat.”

Sora lui Farmer, Annie Farmer, susține că a fost invitată la ferma Epstein din New Mexico când avea 16 ani, unde a spus că Epstein s-a urcat în pat cu ea pentru a se „îmbrățișa”, iar Maxwell i-a făcut un masaj în care i-a mângâiat pieptul gol.

Maxwell ispășește 20 de ani de închisoare pentru abuz sexual. Zeci de supraviețuitori ai lui Epstein au presat guvernul să publice mai multe documente, în urma tranșei de materiale puternic redactate de vineri . Oficialii vor face publice mai multe documente în următoarele săptămâni, ca parte a publicării, potrivit Departamentului de Justiție.