O voce-cheie din Europa, alături de Macron în demersul de reluare a discuțiilor cu Putin

„Canalele de comunicare sunt necesare”, a afirmat cancelarul Christian Stocker despre planul preşedintelui francez Emmanuel Macron de a nu delega negocierile către SUA și de a construi o nouă arhitectură de securitate europeană prin reluarea dialogului direct cu Vladimir Putin, potrivit POLITICO, citată de News.ro.

Aflat la Bruxelles înaintea unui summit informal, liderul de la Viena a subliniat că Austria este gata să își asume rolul de gazdă pentru eventuale negocieri, deși a evitat să se prezinte oficial ca mediator.

„Dacă Putin este interesat de negocieri, va negocia cu oricine are mandatul”, a afirmat Christian Stocker, devenind astfel vocea europeană care validează public strategia lui Emmanuel Macron.

Președintele francez a spus marți că vrea ca reluarea dialogului cu Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”, subliniind în acelaşi timp că primele contacte „tehnice” au confirmat în special că, pentru moment, „Rusia nu doreşte pacea”.

Macron anunţase încă din decembrie că doreşte să reia discuţiile directe cu omologul său rus, întrerupte în mare parte din cauza războiului din Ucraina, iar la începutul lunii februarie l-a trimis pe consilierul său diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

Șefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a atras atenția însă că Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra aşteptărilor lor faţă de Rusia înainte de a discuta cu Vladimir Putin.

Rusia s-a declarat dispusă la dialog

„Rusia a fost întotdeauna favorabilă menţinerii unui dialog care, în opinia şi convingerea noastră, ar putea contribui la soluţionarea celor mai complexe probleme”, a spus marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după declarațiile lui Macron.

Peskov a confirmat că recent au avut loc „contacte” cu Franţa care ar putea contribui la „stabilirea unui dialog la cel mai înalt nivel într-un mod destul de operaţional, dacă se doreşte şi dacă este necesar”, fără a da mai multe detalii.