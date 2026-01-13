Oprirea emisiunii lui Măruță de la ProTV și a zecilor de oameni din spatele lui: un indiciu despre epoca Inteligenței Artificiale în România – nu doar în industria de televiziune

10 lucruri nu doar despre „La Măruță”, ci și despre ce se pot aștepta oamenii cu privire la schimbările locurilor de muncă din multe profesii, în noua economie.

Cum arată câteva fapte mai puțin cunoscute despre întreruperea a emisiunii „La Măruță”, de pe ProTV, semnalată inițial de Pagina de Media. Și care sunt elementele de context, care pot ajuta la mai buna înțelegerea a marii surprize a începutului de an în industria TV.

Cătălin Măruță a fost anunțat de către companie, fără nicio consultare cu vedeta ProTV, că se oprește emisiunea, anunțul venind chiar la câteva minute după încheierea ediției de luni, 12 ianuarie. Emisiunea va continua până pe 6 februarie. În spatele lui Măruță se afla o echipă de aproximativ 40 de oameni. Reprezintă caracteristica unei producții LIVE de televiziune în regim cotidian să grupeze profesii diferite: jurnaliști, cameramani, editori de montaj, precum și diverse alte specialități video și digitale până la șoferi.

Reflectarea „României profunde” costă

Emisiunea lui Măruță era una cu buget mare, costisitoare pentru ProTV. Este prețul plătit de un deținător de licență obținută gratis de la societate pentru ca să returneze publicului, zi după zi, mii de cazuri sociale, de situații de viață, caritate și de succes al tinerilor din diverse domenii. Criticată în perioada sa tabloidă, când alunecase în senzaționalism, „La Măruță” a fost în ultimii ani 8 ani un format gen ”Actualitate românească de zi cu zi”, populară și reprezentativă pentru un segment nepretențios, dar des întâlnit, de „Românie profundă”, cu multe incursiuni în rural și în situațiile oamenilor din orașele mici. La Măruță apăreau nu doar vedete, ci și români obișnuiți, pe care emisiunea avea mijloacele profesionale și financiare să-i găsească, să le filmeze poveștile și să-i aducă de pretutindeni din țară. Oprirea emisiunii după 18 ani „are o doză de normal, puține emisiuni durează atât”, a explicat un om din piața de TV pentru HotNews, însă tot el a spus, preferînd să nu i se atribuie comentariul, că „e interesant că vine imediat după ce ProTV a anunțat că a înființat un departament de Inteligență Artificială”.

Ce face un departament de AI

Acest departament de AI nu va realiza emisiuni, cel puțin în primă fază. Dar AI a pornit să preia realizarea automată a spoturilor de promovare. ProTV a început lucrul cu AI încă de acum doi ani, iar procesul s-a accentuat la finalul lui 2025 prin aducerea puterii de generare automată a inteligenței generative într-un departament. Care sunt efectele algoritmizării în diverse industrii? Conform mai multor studii derulate de fondurile de investiții, s-a observat că dacă oamenii promovează oameni, algoritmii promovează algoritmi. De pildă, studiile arată că algoritmii preferă să pună banii investitorilor în alte fonduri unde „simt matematic” că gestiunea afacerii este realizată de algoritmi, pentru că aceștia sunt mai eficienți, prin lipsa de emoții și de preferințe subiective.

Consumăm ce ni se aduce în față ca să consumăm

La fel se întâmplă în media. În ultimii ani, inteligența artificială și algoritmii „curatoriază, modelează și controlează consumul de mass-media. Odată cu proliferarea digitalului, algoritmii au devenit gardieni ai informației și divertismentului, influențând ceea ce utilizatorii văd, citesc și aud”, se arată într-un recent studiu internațional, din noiembrie 2025. E un lucru comun deja că, pe internet, nu mai vedem sau citim ce vrem. În realitate, aflăm ceea ce ajunge la noi și ne este promovat extensiv de către algoritmi. În termenii consumatorului de presă și TV, Inteligența Artificială mai degrabă „ambalează” lucruri și tendințe deja cunoscute, decât să promoveze noutatea. AI alege „scurtul” în detrimentul subiectelor lungi. AI este recunoscut și ca un instrument extrem de valoros de verificare, sintetizare și creație. Ca tendință generală și răspuns sistemic însă, companiile, nu doar cele media, prioritizează ce e mai ușor și ieftin de făcut. Astfel, comunitățile profesionale experimentate și bine plătite, de la avocați la creativi și de la programatori la economiști și la „gulere albastre”, care produc un produs depășit de producțiile AI simple și automate, aceste colective devin tot mai greu de păstrat de către companii.

Absența din declarația lui Măruță