Penalizări record în Sectorul 1: 1,6 milioane lei pe zi după ce instituția a acuzat Romprest că nu a respectat programul de deszăpezire

Primăria Sectorului 1 a anunțat penalizări de 1,6 milioane lei pe zi pentru fiecare zi în care zăpada se află pe străzi. Instituția a acuzat operatorul Romprest că nu a finalizat operațiunile de deszăpezire nici după trei zile de la debutul ninsorilor, potrivit Buletin de București.

Instituția acuză operatorul de salubritate că nu a respectat programul de deszăpezire, după ce au trecut peste 30 de ore de la termenul maxim de finalizare a operațiunilor. Pe 20% dintre străzile secundare nu a intrat niciun utilaj, iar pe restul „intervențiile rămân neconforme”, se arată în anunțul Primăriei Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 precizează că situația din teren confirmă nerespectarea obligațiilor, deoarece Romprest folosește pe străzile secundare doar 14 utilaje, deși prin programul de deszăpezire și-a asumat 39. Deși operatorul a declarat finalizate străzile principale, verificările autorităților indică „stații STB înconjurate de zăpadă” și treceri de pietoni curățate doar parțial.

Instituția a anunțat aplicarea clauzelor de întârziere care prevăd penalizări de 0,06% din valoarea contractului, ceea ce înseamnă o sancțiune de 1,6 milioane lei pentru fiecare zi de întârziere. Aceasta este una dintre cele mai mari penalități zilnice aplicate vreodată unui operator de salubritate din București.

Suplimentar, „Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a amendat operatorul de salubrizare Romprest cu 60.000 lei” pentru deficiențele constatate în teren.

„În fața incapacității operatorului de deszăpezire, Primăria Sectorului 1 va folosi toate pârghiile prevăzute de lege pentru ca viața de zi cu zi a comunității să revină la un nivel minim de normalitate, în condițiile acestei ierni”, se mai arată în anunț.

Ce spune Romprest

De cealaltă parte, Romprest susține că decizia de a întrerupe contractul este ilegală și aduce un document al ANRSC în sprijinul acestei afirmații. Compania avertizează asupra unui risc patrimonial de „minimum 1,12 miliarde de lei” și afirmă că hotărârea Consiliului Local din 19 februarie 2026 echivalează cu o denunțare unilaterală.

Societatea insistă că are contract până în 2033 și acuză Consiliul Local că se substituie instanței, în condițiile în care un proces pentru durata acordului se află pe rolul Tribunalului București.

Acest conflict durează de șase ani, fiind declanșat în 2020 după ce s-a decis sistarea temporară a plăților pentru ridicarea gunoiului. Disputa a generat până în prezent 140 de procese câștigate de operator, care mai are de recuperat de la bugetul local datorii totale de 116 milioane de lei.

În acest context, Primăria a plătit către Romprest aproximativ 2,5 milioane de euro ca „taxă de așteptare” a ninsorii în iarna 2024-2025, sumă achitată pentru 40 de utilaje pregătite de intervenție.

Plata a fost rezultatul unui compromis adoptat în noiembrie anul trecut: Primăria a acceptat decontarea celor 40 de utilaje din contract, cu amendamentul ca, atunci când nu ninge, 30 dintre acestea să fie folosite pentru curățenia stradală. Totodată, primarul George Tuță a fost împuternicit să anunțe expirarea contractului în 2026, decizie pe care Romprest o consideră un risc patrimonial fără precedent.