Povestea lui Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la Cuțite 2025. Ce spune despre România bucătarul care lucrează într-un restaurant cu 3 stele Michelin

Luca Zvaleni, „cuțitul de aur” din echipa lui chef Richard Abou Zaki, a câștigat, miercuri seară, finala Chefi la Cuțite 2025. În vârstă de 25 de ani, Luca Zvaleni s-a născut în capitala Italiei, părinții lui fiind din Satu Mare. Până acum, el a gătit în bucătării cu stele Michelin.

Luca Zvakeni are 25 de ani și s-a născut în Italia. Ulterior, s-a mutat pe Coasta de Azur pentru că, a povestit el la audițiile emisiunii de gătit, „Franța e o etapă care trebuie făcută dacă vrei să crești în domeniul ăsta, mai ales de fine dining și bucătărie de mare nivel”.

La 16 ani a intrat într-o bucătărie cu o stea Michelin. „Am făcut o școală publică pe latura gastronomică. Am știut că ăsta e drumul meu. Când fac de mâncare, intru în lumea mea. Intru în altă stare, mai ales când gătesc pentru persoane dragi, atunci chiar intră iubire și în mâncare. Caut perfecțiunea. Nu o să ajung niciodată, dar caut să fac cât mai bine”, a mai spus el la audițiile Chefi la Cuțite.

În fața chefilor, Luca Zvakeni a povestit că lucrează de trei ani în Monaco, la restaurantul lui Alain Ducasse, unul dintre cei mai mari chefi francezi.

„Suntem 20 de persoane în bucătărie și, ca să evoluezi, trebuie să fii un pic mai bun decât colegul. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fac lucrul cum trebuie. Chiar să fac mai mult. Întotdeauna am dat 110%. Veneam la lucru un pic mai devreme, plecam ultimul. Acum am cea mai mare responsabilitate care se poate obține: de șef de secție”, a mai povestit el.

România e „mai mult de trei stele”

Deși a fost născut în Italia, Luca Zvaleni își are rădăcinile în România, părinții săi fiind români, originari din Satu Mare.

„M-am gândit să mă întorc în România ți să deschid ceva la țară, unde să am propria mea grădină, propriile mele animale. Pentru că, la latura asta, România e mai mult de trei stele. Calitatea pe care o avem aici de produs și ingrediente este foarte mare. Eu asta visez”, spunea tânărul la începutul competiției.

A primit trei cuțite de aur din partea chefilor, iar alegerea lui a fost să facă parte din echipa lui Richard Abou Zaki. În finală, el a reușit să îi impresioneze pe jurați și să câștige premiul în valoare de 30.000 de euro.

„Nu cred așa ceva. Am fost cel mai fericit în momentul ăla, am reușit să ajung la obiectivul meu: să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni”, a declarat câștigătorul.