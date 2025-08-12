Prima reacție a lui Nicușor Dan de la începerea discuțiilor privind întâlnirea Trump-Putin

Președintele Nicușor Dan salută „eforturile” președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina, în prima sa reacție de la începerea pregătirilor pentru întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de X.

Președintele amintește și de declarația comună semnată de 26 de șefi de stat și de guvern europeni, care spun că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a mai spus președintele Nicușor Dan.