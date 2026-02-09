Primul test al anului în Parlament pentru coaliția de guvernare: 3 moțiuni simple / USR a chemat un ministru PSD să dea explicații 

Ilie Bolojan alături de Radu Marinescu (în picioare, lângă el) la votul de învestitură al guvernului, FOTO: Inquam Photos / George Călin

Senatul României dezbate și votează astăzi, după ora 16:00, trei moțiuni simple depuse de opoziție împotriva unor hotărâri sau membri ai Guvernului: decizia privind acordul UE-Mercosur; împotriva ministrului USR al Apărării, Radu Miruță și împotriva ministrului interimar al Educației, care este premierul Ilie Bolojan. USR l-a chemat în schimb pe ministrul Energiei pentru a da explicații privind criza apei potabile din Curtea de Argeș.

Cele trei moțiuni simple și chemarea de către USR a unui ministru PSD în Parlament vin în contextul în care în ultimele săptămâni atacurile din interiorul coaliției de guvernare au tot crescut. PSD încă așteaptă răspunsurile din teritoriu pentru a decide dacă rămâne sau nu la guvernare.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

Opoziția formată din Grupul Pace, din care fac parte parlamentari majoritari plecați din partidul Dianei Șoșoacă și AUR, au depus săptămâna trecută trei moțiuni simple: împotriva ministrului interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan; împotriva ministrului USR al Apărării, Radu Miruță și împotriva deciziei autoritățile române de a vota pentru acordul UE-Mercosur.

Toate cele trei moțiuni vor fi dezbătute și votate astăzi, după ora 16:00, în Senatul României, unde, cel mai probabil va fi prezent și premierul Ilie Bolojan, conform informațiilor HotNews.

Citește și Moțiuni simple depuse de opoziție împotriva a doi miniștri. Cine sunt aceștia

Moțiunea simplă depusă la Senat împotriva lui Ilie Bolojan, este intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”.

A doua moțiune, care este îndreptată împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, este intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

În a treia moțiune simplă Guvernul este criticat pentru votul pozitiv dat asupra acordului UE-Mercosur. Moțiunea este intitulată: „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

Ca o moțiune simplă să fie adoptată de Senat e nevoie ca majoritatea senatorilor prezenți la ședință să voteze „pentru” (67, în cazul unei prezențe de 100%). AUR și Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” au împreună 40 din cei 133 de senatori.

USR contraatacă

În replică la atacurile PSD în ultima perioadă și în contextul în care social-democrații chiar au votat anul trecut o moțiune simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, partidul condus de Dominic Fritz l-a chemat luni în Parlament, în Camera Deputaților, la „Ora Guvernului” pe ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan.

Tema dezbaterii cerută de USR este „prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială: planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile întreprinse în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”.

Solicitarea vine in contextul în care de aproximativ patru luni 50.000 de oameni din Curtea de Argeș au rămas fără apă potabilă. Lidera PNL Alina Gorghiu a acuzat inițial Ministerul Mediului, condus de USR, că nu a luat măsurile necesare.

Bogdan Ivan nu va veni în Parlament pentru a participa la dezbaterea la care a fost chemat de USR, conform informațiilor HotNews.

În luna decembrie, o moțiune simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu, inițiată tot de AUR și PACE, a trecut de Parlament, cu voturile PSD.