Putin vrea să-i încurajeze pe moldoveni să se mute în Rusia. Programul de relocare pentru străini a fost simplificat

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără a fi nevoie să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.

Pentru a lua parte la program, este suficient ca aceşti cetăţeni să deţină o diplomă obţinută după 1 septembrie 1991 într-o instituţie de învăţământ din afara Rusiei, unde predarea s-a făcut în limba rusă sau într-o filială de peste hotare a unei universităţi ruse, relatează NewsMaker, preluată de News.ro.

Decretul extinde, de asemenea, lista potenţialilor participanţi, incluzând persoane născute şi anterior rezidente în autoproclamatele republici Doneţk (DNR) şi Luhansk (LNR) din Ucraina, precum şi în regiunile ucrainene ocupate Zaporojie şi Herson.

Programul de relocare în Federaţia Rusă funcţionează din 2006 şi, din 2013, are caracter nelimitat. În 2024, în contexul invaziei din Ucraina, doar 31.700 de persoane l-au accesat – cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.

Decizia lui Putin vine în continuarea unei măsuri adoptate în ianuarie 2024, prin care cetățenii străini care luptă pentru Rusia în Ucraina pot solicita cetățenia rusă atât pentru ei, cât și pentru familiile lor. Solicitanții trebuiau să prezinte dovada că au semnat un contract cu armata rusă pe o durată de cel puțin un an.