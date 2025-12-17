Războiul licitațiilor de la Hollywood: Șefii Warner Bros resping virulent oferta de preluare ostilă din partea Paramount și merg pe mâna Netflix

Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery (WBD) a respins oficial miercuri oferta de preluare ostilă a companiei încercată de Paramount Skydance, afirmând că aceasta nu a oferit garanții adecvate privind finanțarea și că va continua cu oferta Netflix, transmite Reuters.

Într-o scrisoare adresată acționarilor, făcută publică printr-o raportare către autoritățile de reglementare din SUA, consiliul a scris că Paramount Skydance i-a „indus în eroare în mod constant” pe acționarii WBD.

Paramount Skydance le-a transmis acționarilor că oferta sa în numerar de 30 de dolari pe acțiune, la o valoare totală de 108,4 miliarde de dolari era pe deplin garantată, sau „susținută” (backstopped), de familia Ellison, condusă de miliardarul Larry Ellison, fondatorul și directorul tehnologic al Oracle.

„Nu este așa și nu a fost niciodată”, a scris Consiliul de Administrație al WBD despre garanția pentru oferta Paramount Skydance, compania condusă de David Ellison, fiul lui Larry Ellison. WBD a notat de asemenea că propunerea implica „numeroase riscuri semnificative”.

Consiliul Warner Bros Discovery a mai declarat că a considerat oferta Paramount „inferioară” acordului de fuziune cu Netflix. Oferta gigantului de streaming, de 27,75 dolari pe acțiune, pentru studiourile de film Warner Bros, televiziunea HBO, cinemateca acestora și serviciul de streaming HBO Max este un acord obligatoriu, beneficiază în schimb de angajamente solide și e deja parafat, a mai notat consiliul WBD.

Cum a încercat Paramount Skydance să scurtcircuiteze acordul cu Netflix

Săptămâna trecută, Paramount și-a prezentat cazul direct către acționarii Warner Bros, susținând că a aranjat o finanțare „etanșă” pentru a-și susține oferta, cu 41 de miliarde de dolari în capital nou asigurat de familia Ellison și RedBird Capital, precum și 54 de miliarde de dolari sub formă de angajamente de împrumut de la Bank of America, Citi și Apollo.

Alți garanți financiari enumerați sunt fondurile suverane ale Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului, precum și firma lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Aceasta s-a retras între timp din ofertă.

Consiliul Warner Bros Discovery a răspuns miercuri că cea mai recentă ofertă a Paramount Skydance include un angajament de capital „pentru care nu există niciun angajament din partea familiei Ellison”, fiind susținută în schimb de „un trust necunoscut și opac”, Lawrence J. Ellison Revocable Trust, ale cărui active și pasive nu sunt făcute publice și pot fi modificate în orice moment.

„Deși WBD a subliniat în mod repetat cât de important era un angajament de finanțare complet și necondiționat din partea familiei Ellison… familia Ellison a ales să nu garanteze oferta Skydance Paramount”, a scris consiliul Warner Bros în document.

Paramount a depus în total șase oferte pentru a achiziționa întreaga companie Warner Bros Discovery, inclusiv rețelele sale de televiziune, precum CNN, Euronews și TNT. Oferta Netflix vizează în schimb doar studiourile de film, HBO și platforma de streaming HBO Max, nu și divizia de rețele de știri a Warner Bros Discovery.

Șefii de la Warner Bros Discovery dau de pământ cu oferta Skydance Paramount

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Netflix le-a transmis celor de la Warner Bros că va continua să lanseze filmele studioului în cinematografe, într-un efort de a atenua temerile că tranzacția ar elimina un alt studio și o sursă majoră de filme pentru sălile de cinema. Netflix are o capitalizare pe bursa americană de peste 400 de miliarde de dolari.

Paramount Skydance, în schimb, are o capitalizare bursieră de 15 miliarde de dolari și un rating de credit „cu o treaptă peste categoria «junk»”, a notat Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery în documentul depus la autoritățile de reglementare. Dacă tranzacția s-ar finaliza, Paramount ar ajunge la un raport al datoriei de 6,8 ori mai mare decât venitul operațional, „cu practic niciun flux de numerar liber în prezent”.

„După fiecare ofertă, am informat Paramount Skydance cu privire la deficiențele materiale și am propus soluții potențiale”, a scris consiliul Warner Bros Discovery. „În ciuda acestui feedback, Paramount Skydance nu a prezentat niciodată o propunere superioară acordului de fuziune cu Netflix”, a mai acuzat acesta.

Paramount Skydance a declarat anterior că a solicitat deja aprobările de reglementare în Statele Unite și a informat autoritățile de reglementare europene, scurtând astfel drumul către aprobarea tranzacției.

Consiliul Warner Bros Discovery a scris că a luat în considerare riscurile de reglementare atunci când a evaluat ofertele Netflix și Paramount și consideră că oricare dintre tranzacții ar obține aprobările necesare din partea autorităților americane și străine.