Remus Pricopie: „Ce este mai important, dreptul la o remunerație sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală?”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, critică decizia cadrelor didactice de a protesta în prima zi de școală, lăsând multe școli fără festivități de deschidere, și spune că această situație „ridică o întrebare dureroasă”.

Pricopie a transmis luni un comunicat, prin care „solicită responsabilitate și atenție față de elevi” în contextul protestelor cadrelor didactice.

„Astăzi, aproape trei milioane de copii ar fi trebuit să înceapă școala, dar multe curți au rămas goale, iar festivitățile de deschidere nu au avut loc. Această situație ridică o întrebare dureroasă: ce este mai important, dreptul la o remunerație și condiții de muncă decente sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală? Prima zi nu este o formalitate, ci un moment cu încărcătură emoțională și socială, care marchează începutul unui an întreg și întărește legătura dintre școală și comunitate”, a transmis rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

„Protestele să nu-i lovească pe copii”

În continuare, rectorul SNSPA spune că, în calitate de fost ministru al Educației, înțelege și respectă revendicările cadrelor didactice, dar consideră „că acestea nu trebuie să se realizeze în detrimentul elevilor, care sunt cei mai vulnerabili și care nu au nicio vină în acest conflict”.

„Dialogul și negocierile trebuie să continue, dar protestele nu trebuie să îi lovească pe copii. Ministerul Educației are obligația de a construi un plan credibil pentru investiția în profesia didactică, iar sindicatele, conștiente de dificultatea momentului, sunt chemate să manifeste solidaritate cu întreaga societate și să contribuie la găsirea unor soluții echilibrate”, a mai transmis rectorul SNSPA.

„Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor – este a elevilor, a copiilor noștri. De aceea, avem datoria să găsim soluții care să facă din educația lor o bucurie, nu un conflict permanent. Îi cunosc pe liderii de sindicat și îi cunosc și pe liderii politici ai coaliției de guvernare. Toți sunt oameni serioși, responsabili. Sunt convins că, dacă ar vorbi mai mult unii cu altii – și, mai ales, dacă s-ar asculta unii pe alții cu adevărat – ar găsi foarte repede formule decente pentru a merge mai departe împreună, nu separat”, a conchis Remus Pricopie.