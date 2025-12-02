Sancțiunile nu i-au împiedicat pe miliardarii ruși să se îmbogățească și mai mult anul acesta

De la începutul anului 2025, averea celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia a crescut cu 18,1 miliarde de dolari. Aceste date sunt prezentate de agenția Bloomberg în „Indicele Miliardarilor” (Bloomberg Billionaires Index), care se bazează, printre altele, pe valoarea acțiunilor companiilor, scrie gazeta.ru. Asta s-a întâmplat în pofida faptului că majoritatea dintre ei sunt supuși sancțiunilor internaționale, din cauza invaziei ruse în Ucraina.

Potrivit Bloomberg, acționarul celui mai mare producător de minereu de fier, „Metalloinvest”, Alișer Usmanov, s-a îmbogățit cu 5,32 miliarde de dolari de la începutul anului, iar averea sa este acum estimată la 18,5 miliarde de dolari. Averea fondatorului UGMK (Compania de Minerit și Metalurgie Ural), Iskander Mahmudov, a crescut cu 4,43 miliarde de dolari, ajungând la 7,56 miliarde.

Cofondatorul companiei de mesagerie Telegram, controversatul Pavel Durov, e mai bogat cu 2,44 miliarde de dolari, ceea ce i-a ridicat averea totală la 13,4 miliarde de dolari. Averea fondatoarei și directoarea companiei Wildberries, Tatiana Kim, a crescut la rândul ei cu 654 de milioane de dolari, ajungând la 8,03 miliarde. Wildberries este cea mai mare afacere de comerț online din Rusia, echivalentul țării pentru Amazon.

Nu toți miliardarii ruși s-au îmbogățit însă. Președintele Consiliului de Administrație al producătorului de oțel NLMK, Vladimir Lisin, a înregistrat cele mai mari pierderi: averea sa s-a redus cu 3,07 miliarde de dolari, ajungând la 22,8 miliarde.

Averile miliardarilor ruși, cu mult în urma celor din SUA

Bloomberg publică Indicele Miliardarilor din martie 2012, oferind informații despre averea celor mai bogați 500 de oameni de pe planetă.

Indicele publicat de Bloomberg arată însă că averile marilor miliardari din Rusia sunt cu mult sub cele ale ultra-bogaților din SUA. Elon Musk, cel mai bogat om din lume, are o avere estimată în prezent de Bloomberg la 450 de miliarde de dolari.

El este urmat în clasament de Larry Page, unul dintre cei doi fondatori ai Google (cu o avere de 270 de miliarde de dolari), Larry Ellison, fondatorul Oracle (259 miliarde), Jeff Bezos (256 miliarde), Serghei Brin, celălalt fondator al Google (251 miliarde), Mark Zuckerberg (226 miliarde), Bernard Arnault, fondatorul conglomeratului de produse de lux LVMH (203 miliarde), Steve Ballmer, fostul CEO al Microsoft (169 miliarde), Jensen Huang CEO-ul și unul dintre fondatorii Nvidia (156 miliarde). Francezul Bernard Arnault este singurul miliardar dintre cei enumerați care nu s-a născut sau și-a făcut averea în SUA.

Clasamentul top 10 al celor mai bogați oameni din lume este completat de legendarul investitor Warren Buffett, care are o avere estimată la 153 de miliarde de dolari.