Schimbarea pe care Italia a adus-o discret imnului său național

Italia a făcut o ușoară modificare în imnul său național, eliminând un „Si!” („Da!”) plin de emfază, care venea în completarea unui apel la mobilizare pentru țară, au declarat surse guvernamentale, marți, pentru Reuters.

O sursă apropiată evenimentelor a spus că Statul Major al Apărării din Armata Italiei a emis instrucțiuni oficiale cu privire la modificare în ultimele săptămâni, în conformitate cu un decret prezidențial publicat în monitorul oficial în luna mai, care făcea referire la versiunea originală a imnului.

Înainte de cea mai recentă modificare, imnul „Il Canto degli Italiani” („Cântecul italienilor”) se încheia astfel: „Suntem gata să murim, Suntem gata să murim, Italia ne-a chemat! Da!”.

Informația cu privire la eliminarea ultimului cuvânt, pe care guvernul nu o făcuse publică, a fost relatată inițial de cotidianul Il Fatto Quotidiano, marți, și a fost confirmată de surse din Ministerul italian al apărării și din administrația președintelui Sergio Mattarella.

O sursă din cadrul biroului prezidențial a spus că modificarea nu a fost făcută din motive politice, ci de dragul purității, deoarece astfel a fost eliminat un cuvânt adăugat versiunii originale.

„Cântecul italienilor”, cunoscut și ca „Frații Italiei”, numele pe care îl poartă și partidul premierului Giorgia Meloni, a fost compus de poetul Goffredo Mameli în 1847, înainte de unificarea Italiei.

Deși în versurile lui Mameli nu exista și cuvântul „Da”, acesta apare în partitura muzicală originală a imnului, compusă în același an de Michele Novaro.

Reproduceri ale versurilor și partiturii originale sunt postate pe site-ul web al guvernului.