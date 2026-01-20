„Se conturează un paradox sociologic”. Câtă încredere au românii în justiție? Sondaj INSCOP

Un nou sondaj INSCOP arată că peste 70,5% dintre români au destul de puțină, foarte puțină sau deloc încredere în sistemul de justiție. Majoritatea celor care au răspuns consideră, de asemenea, că justiția este inflențată de către zona politică.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin interviuri telefonice.

Marja de eroare este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Potrivit sondajului INSCOP, 25,5% dintre cetățenii României au foarte multă sau destul de multă încredere în justiție. La polul opus, peste 7 din 10 români spun că au destul de puțină sau foarte puțină încredere în sistemul judiciar.

Datele INSCOP arată că votanții PSD și AUR, persoanele care au între 18 și 44 de ani și cei cu educație primară au un nivel de încredere în justiție ceva mai mare decât media populației.

Pe de altă parte, votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cu studii superioare au un nivel de neîncredere mai mare.

Aproape toate persoanele chestionate cred că independența justiției e importantă

92.3% dintre participanții la sondaj cred că este important ca România să aibă un sistem de justiție independent.

Doar 3,5% dintre români cred nu este deloc important sau destul de neimportant ca țara să aibă un sistem independent de justiție.

Aproape 7 din 10 respondenți (67.4%) cred că justiția este dependentă de influențele politice, adică în special tinerii sub 30 de ani și votanții USR, cu studii superioare și care locuiesc în marile orașe.

23.7% cred că funcționează independent de sfera politică, în special votanții AUR, PSD și persoanele care au între 30 și 44 de ani, au studii primar și locuiesc în mediul rural.

Doar 5.7% dintre respondenți cred că legea este aplicată direct pentru toți cetățenii

La întrebarea „în ce măsură credeți că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii”, 5.7% dintre cei chestionați au răspuns că în foarte mare măsură, cu aproape 7% mai puțin decât în aprilie 2025.

Sondajul arată că 80,2% dintre români cred în destul de mică măsură/ în foarte mică măsură că legea este egală pentru toată lumea. În aprilie 2025, 68,5% credeau în destul de mică măsură, în foarte mică măsură sau deloc că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, iar în ianuarie 2026, procentul a crescut la 80,2%.

Votanții AUR și ai USR și locuitorii din urbanul mic cred în proporții mici că legea este aplicată în mod egal pentru toți.

„Un paradox sociologic”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, spune că datele sondajului conturează un paradox sociologic:

„Tocmai grupurile mai educate, urbane și mai conectate la viața publică sunt cele mai critice, semn că neîncrederea nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate și evaluări informate”, a declarat Ștefureac.

El consideră că evoluția negativă a percepției oamenilor cu privire la aplicarea egală a legii indică o „eroziune accelerată a legitimității instituțioanale, cu potențial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic, resemnare și retragere din participarea democratică”.

„În ansamblu, justiția este percepută mai degrabă ca un ideal necesar decât ca o realitate funcțională, ceea ce reprezintă un risc major pe termen mediu pentru coeziunea socială și încrederea în statul român”, conchide sociologul.