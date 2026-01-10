Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă” din Iran: „Europa îi susține pe deplin” pe protestatari

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate față de protestatarii din Iran, sâmbătă, și a cerut „eliberarea imediată a tuturor demonstraților închiși”.

În Iran, sâmbătă, are loc a 14-a zi consecutivă de manifestații de stradă. Protestele au izbucnit în 28 decembrie pe fondul nemulțumirilor legate de economie, însă între timp s-au transformat în demonstrații mai generale împotriva regimului teocratic de la Teheran.

„Străzile din Teheran și din orașe din toată lumea răsună de la pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertate de a vorbi, de a se aduna, de a călători și, mai presus de toate, de a trăi liber. Europa îi susține pe deplin”, a declarat președinta Comisiei Europene, sâmbătă, într-o postare pe platforma X.

Ursula von der Leyen a spus că protestele din Iran sunt „legitime”.

„Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstrații legitime. Cei responsabili vor fi amintiți de partea greșită a istoriei. Cerem eliberarea imediată a tuturor demonstraților închiși. Cerem restabilirea accesului deplin la internet. Și cerem, în cele din urmă, respectarea drepturilor fundamentale”, a conchis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Zeci de persoane ucise și peste 2.300 arestate

În cele două săptămâni de proteste din Iran au fost ucise cel puțin 65 de persoane și au fost arestate peste 2.300, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, a spus că „procedurile legale” împotriva manifestanților vor fi „fără indulgență, milă sau concesii”, a relatat CNN, citând agenția de presă Tasnim.

„Acuzațiile aduse tuturor celor implicați în revolte sunt aceleași. Fie că este vorba despre persoane care i-au sprijinit pe huligani și pe teroriști în distrugerea și afectarea securității publice și a proprietății, fie despre mercenari care au pus mâna pe arme și au semănat frică și teroare în rândul cetățenilor”, a declarat oficialul.

El a avertizat că „actele de vandalism pe proprietăți publice” vor fi încadrate la infracțiunea de „moharebeh”, termen tradus ca „război împotriva lui Dumnezeu”. Pedeapsa prevăzută pentru „moharebeh” include execuția.