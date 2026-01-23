Șeful discret al Netflix afirmă că oferta Paramount pentru marele rival nu trece „testul mirosului”

Greg Peters, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix, fotografiat în timpul unei discuții cu public organizate de Bloomberg în octombrie 2025, FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Images

Greg Peters, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix, susține că gigantul streaming-ului este pe drumul cel bun pentru a obține sprijinul acționarilor Warner Bros Discovery pentru oferta sa de 82,7 miliarde de dolari pentru a cumpăra studiourilor de film și televiziune ale companiei, adăugând că oferta rivală a Paramount „nu trece testul mirosului”, a relatat vineri Financial Times, citat de Reuters.

Referindu-se la faptul că oferta nu are o susținere financiară credibilă, Peters a subliniat într-un interviu pentru FT că doar un număr „foarte mic” de acționari ai Warner Bros Discovery (WBD) și-au depus acțiunile în sprijinul ofertei ostile de 108 miliarde de dolari lansate de Paramount Skydance pentru preluarea integrală a conglomeratului care deține studiourile de televiziune Warner Bros, televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, dar și rețele de televiziune prin cablu precum CNN, TNT și Euronews.

Spre deosebire de Paramount Skydance, Netflix vrea să cumpere doar afacerile de producție cinematografică ale WBD, nu și televiziunile de știri. Conducerile Netflix și Warner Bros Discovery au ajuns la un acord oficial în decembrie anul trecut, dar Paramount Skydance, compania condusă de miliardarul David Ellison, a venit cu o ofertă directă către acționarii WBD, peste capul Consiliului de Administrație al companiei.

Greg Peters, CEO-ul Netflix care se ocupă de partea financiară și marketing, a mai afirmat că oferta îmbunătățită depusă de compania sa zilele trecute pentru cumpărarea WBD are o „certitudine mult mai mare în privința tranzacției” decât cea a Paramount, finanțată parțial prin datorii în valoare de 55 de miliarde de dolari.

Ted Sarandos, celălalt director general al Netflix, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Netflix și Paramount Skydance își continuă războiul licitațiilor pentru Warner Bros Discovery

Consiliul de Administrație al WBD a respins din nou la începutul acestei luni o ofertă modificată din partea Paramount, care includea 40 de miliarde de dolari în capital propriu, garantate personal de Larry Ellison, cofondatorul Oracle și tatăl directorului general al Paramount, David Ellison.

„Fără ca Larry Ellison să finanțeze independent această afacere, Paramount nu ar avea nicio șansă, sub nicio formă, să o ducă la bun sfârșit”, a declarat Peters pentru Financial Times. Peters este directorul general mai puțin cunoscut al Netflix, majoritatea declarațiilor publice făcute în numele companiei venind din partea lui Ted Sarandos.

Netflix are o structură de conducere atipică pentru o companie americană, în sensul că are doi directori generali (CEO), unul responsabil de partea financiară (Peters) și unul responsabil de partea de „conținut” – filme, seriale șamd (Sarandos).

Comentariile lui Peters vin la o zi după ce Paramount Skydance a prelungit termenul-limită pentru oferta sa publică de preluare ostilă a Warner Bros Discovery până la 20 februarie, la scurt timp după ce Netflix și-a revizuit oferta de 82,7 miliarde de dolari, transformând-o într-una exclusiv în numerar.