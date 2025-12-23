Sondaj Avangarde: Cât vor cheltui românii de Sărbători față de anii trecuți și unde le vor petrece

Un sondaj Avangarde arată că românii îți ajustează cheltuielile de sărbători în funcție de nivelul perceput al prosperității lor, astfel că mulți dintre ei vor cheltui mai puțin în 2025 în această perioadă, cu diferențe mari însă între mediul rural și cel urban.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 900 de persoane, cu o eroare maximă de eșantionare de +/-3,3% și un nivel de încredere de 95%. Interviurile au fos realizate telefonic, în perioada 18-22 decembrie.

Sondajul Avangarde arată că 49% dintre români vor cheltui „mai puțin” sau „mult mai puțin” de sărbători decât în anul 2024, pe când doar 18% dintre cei intervievați au spus că vor cheltui „mai mult” sau „mult mai mult”.

Respondenții din mediul rural anticipează sărbători mai austere într-o mai mare măsură decât cei din mediul urban. Astfel, 31% dintre locuitorii de la sat au spus că vor cheltui „mult mai puțin”, față de 22% dintre cei de la oraș. Varianta „mai puțin” a fost aleasă de 31% dintre intervievații din rural și numai de 20% în urban.

La întrebarea „Strict pentru Crăciun, comparativ cu anul trecut, dumneavoastră personal veți cheltui…?”, răspunsurile au fost:

mai puțin – 46%

la fel – 23%

mai mult – 22%

nu știu/ nu răspund – 9%

Așteptări reduse pentru anul 2026

Ajustarea cheltuielilor de sărbători vine în contextul în care un segment important al populației, de 43%, susține că veniturile i-au scăzut în acest an, comparativ cu anul 2024. 33% au răspuns cu au câștigat la fel ca anul trecut, iar doar 22% au spus că le-au crescu veniturile în acest an.

În aceste condiții, peste 50% dintre persoanele intervievate spun că trăiesc „mai prost/ mult mai prost”, iar mai puțin de 10% afirmă că trăiesc mai bine.

În ce privește perspectivele pentru anul 2026, românii sunt pesimiști. La întrebarea „Dumneavoastră personal considerați că familia dumneavoastră, strict din punct de vedere financiar, anul viitor va trăi mai bine, la fel sau mai prost decât anul acesta?”, răspunsurile au fost:

mult mai prost – 31%

mai prost – 28%

la fel – 27%

mai bine – 10%

mult mai bine – 1%

nu știu/ nu răspund – 3%

La întrebarea „Unde veți petrece Crăciunul anul acesta”, sondajul a indicat următoarele opțiuni: 82% – acasă, 8% – la prieteni/ familie, 7% – voi pleca în altă localitate, 2% – voi pleca în străinătate, 1% – nu știu/ nu răspund.

De Revelion, românii sunt înclinați să călătorească mai mult, astfel că Anul Nou îi va găsi acasă într-o proporție mai mică, de 59%. Celelalte variante au obținut următoarele procente: 8% – la părinți/ bunici/ familie, 13% – la prieteni acasă, 11% – la hotel/ pensiune în altă localitate, 6% la hotel/ restaurant/ pub/ club în localitatea în care trăiesc, 3% – nu știu/ nu răspund.