Sorin Grindeanu spune că „adevăratul dușman al bucureștenilor” este unul dintre partenerii din coaliție: „Cu ei trebuie să ne luptăm”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că USR este vinovat de „haosul” din administrația locală din București, acest partid, împreună cu candidatul său la Primăria Generală, Cătălin Drulă, reprezentând „adevăratul dușmani al bucureștenilor. De asemenea, l-a acuzat și pe candidatul PNL Ciprian Ciucu de implicare în manipularea sondajelor de opinie.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta. Astăzi, când vorbim de haos, întruchiparea acestuia este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

„Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Cu ei trebuie să ne luptăm și Daniel Băluță asta face”, a continuat liderul PSD.

Acesta susține că nu dă crezare recentelor sondaje de opinie legate de intenția de vot a bucureștenilor la alegerile din 7 decembrie, afirmând că rezultatelor acestora ar depinde de implicarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

„Eu nu am să cred o secundă aceste sondaje de campanie scoase prin minune de către un domn disperat să facă jocuri politice și să nu discute despre administrație, acela este Ciprian Ciucu. Îl preocupă să facă fel și fel de aranjamente. E treaba lui”, a mai spus Grindeanu.

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluță era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.