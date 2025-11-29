Tom Stoppard, dramaturg și scenarist premiat cu Oscar, s-a stins din viață la 88 de ani

Tom Stoppard, la un eveniment din 2007. Credit: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Dramaturgul și scenaristul britanic Tom Stoppard a decedat la vârsta de 88 de ani, potrivit agenției sale de talente United Agents, scriu CNN și The Guardian.

Stoppard, care s-a lăsat de școală la 17 ani, a ajuns să câștige numeroase premii pe ambele părți ale Atlanticului, potrivit AFP.

Cea mai recentă distincție obținută de el a fost ediția din 2023 a Premiilor Tony, pentru piesa sa „Leopoldstadt”. Artistul născut în Cehoslovacia a câștigat și un Oscar, în 1998, pentru filmul „Shakespeare in Love”, pe care l-a scris alături de Marc Norman.

„Suntem profund întristați să anunțăm că iubitul nostru client și prieten, Tom Stoppard, a murit în pace acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa”, a declarat United Agents într-un comunicat de presă.

Stoppard și-a delectat publicul cu cele mai improbabile asocieri în piesele scrise: filozofie și gimnastică în „Jumpers” (1972); grădinăritul peisagistic de la începutul secolului al XIX-lea și teoria haosului în „Arcadia” (1993); muzica rock, academicienii cehi disidenți și poezia de dragoste a lui Sappho în „Rock ‘n’ Roll” (2006).

De-a lungul activității, el a realizat peste 30 de piese de teatru și un flux constant de lucrări pentru televiziune și radio.

În 2014, Tom Stoppard a fost declarat „cel mai mare dramaturg în viață” în cadrul London Evening Standard Theatre Awards.

„Teatrul este în primul rând o recreere. Dar nu este doar un loc de joacă pentru copii; poate fi o recreere pentru oamenii cărora le place să-și dezvolte mintea”, declara Stoppard într-un interviu din anii 1970, potrivit AFP.