Un fost magnat rus spune că un singur mesaj care a înfuriat Kremlinul l-a costat 9 miliarde de dolari

Fostul magnat rus din domeniul bancar Oleg Tinkov spune că un singur mesaj pe care l-a publicat pe Instagram, în care a condamnat războiul din Ucraina, l-a costat aproape 9 miliarde de dolari fiindcă autoritățile ruse l-au forțat după aceea să-și vândă participația la banca sa pentru o fracțiune din valoarea reală. El a descris episodul drept o situație de „luare de ostatici” și afirmă că el arată cum miliardarii dizidenți sunt reduși rapid la tăcere în Rusia lui Vladimir Putin, relatează revista Fortune.

Tinkov, fondatorul Tinkoff Bank, era cândva unul dintre cei mai bogați bancheri ai Rusiei. Acest statut s-a schimbat dramatic după aprilie 2022, când a folosit Instagram pentru a denunța războiul declanșat de Putin drept „nebunesc” și pentru a critica armata rusă ca fiind prost pregătită și măcinată de corupție.

După cum relata CNBC la momentul respectiv, Tinkov susținea că 90% dintre ruși se opuneau războiului, iar pe restul de 10% i-a numit „imbecili”. El a cerut o oprire imediată a conflictului, într-un mod care să „salveze aparențele”.

Tinkov a declarat recent pentru BBC că, la doar o zi după acea postare, directori de rang înalt ai băncii sale au primit apeluri de la oficiali conectați la Kremlin, cu un ultimatum fără echivoc. Fie participația lui Tinkov urma să fie vândută și numele său eliminat din brand, fie banca – pe atunci una dintre cele mai mari instituții de credit din Rusia – urma să fie naționalizată.

Magnatul rus susține că a fost constrâns să își vândă afacerea pe bani de nimic

Tinkov spune că ceea ce a urmat nu a fost o negociere, ci o constrângere sub amenințare. A afirmat că i s-a spus să accepte orice preț i se va oferi pentru participația sa de aproximativ 35% în TCS Group, compania-mamă a Tinkoff Bank, sau să riște să piardă totul. „Nu puteam negocia prețul. Eram ca un ostatic”, a declarat el anterior pentru The New York Times. În cele din urmă, și-a vândut participația în aprilie 2022, la scurt timp după publicarea mesajului său pe Instagram.

În decurs de o săptămână de la această conversație, spune Tinkov, o firmă afiliată magnatului metalelor Vladimir Potanin – unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia și un furnizor-cheie de nichel utilizat în echipamente militare – a intervenit pentru a cumpăra participația.

Tinkov a declarat pentru BBC că tranzacția a evaluat pachetul său la doar aproximativ 3% din valoarea reală de piață, lăsându-l fără aproape 9 miliarde de dolari din averea pe care și-a clădit-o de-a lungul a zeci de ani de afaceri.

Tinkov spune că Kremlinul a vrut să-l șteargă din istoria băncii pe care a fondat-o

După vânzare, Tinkov a părăsit Rusia, renunțând în cele din urmă la cetățenia rusă și devenind unul dintre puținii oameni de afaceri de prim rang care au rupt public relațiile cu Kremlinul din cauza războiului. El susține că ofensiva împotriva sa a mers dincolo de pierderile financiare, incluzând presiuni pentru eliminarea numelui său din brandul băncii și eforturi de a-i șterge rolul în construirea instituției care îi purta odinioară numele.

Potrivit acestuia, episodul arată cât de rapid este impusă loialitatea atunci când miliardarii ruși ies din cuvântul Kremlinului.

Experiența fostului oligarh se înscrie într-un tipar mai larg, descris de analiști, care afirmă că Administrația Prezidențială a lui Putin se bazează acum pe o combinație de frică și oportunitate pentru a menține controlul asupra elitei economice ruse.

Sancțiunile, controalele impuse pe timp de război și amenințarea cu confiscarea activelor au făcut ca averile din interiorul Rusiei să depindă în mare măsură de loialitatea politică, în timp ce retragerea firmelor occidentale a creat ocazii de achiziții la preț redus pentru aliații de încredere ai Kremlinului.