Un nou raport despre potențialul AI de a elimina locuri de muncă neliniștește pe toată lumea: „Cerc vicios fără o frână”. Cine va câștiga cu atât de mulți șomeri?

Un scenariu sumbru al șomajului în masă provocat de inteligența artificială (AI), evidențiată în raportul devenit viral al Citrini Research, a neliniștit piețele globale, unde un pariu uriaș plasat recent pe această tehnologie începe să dea semne de fisuri, scrie marți agenția Reuters.

Raportul, cel mai recent dintr-o serie de „eseuri de reflecție” sumbre privind potențialul perturbator al AI, conturează un scenariu pentru 2028 în care rata șomajului urcă la 10,2% în SUA, declanșată de concedieri pe măsură ce sistemele de inteligență artificială elimină rapid locuri de muncă din companiile de software și cele de livrare.

Acest recul ipotetic, agravat de neplata creditelor ipotecare și a împrumuturilor din zona de investiții financiare de risc, ar putea trimite unde de șoc prin sistemele financiare, prăbușind prețul acțiunilor companiilor americane, blocând piețele de credit și afectând economia SUA în ansamblul său.

Raportul Citrini a atins o coardă sensibilă pe piețele care erau deja neliniștite de potențialul impact negativ al AI. Investitorii s-au debarasat deja de acțiuni ale companiilor de software și ale celor din sectoare vulnerabile la automatizare. Indicele american al acțiunilor din sectorul software a scăzut cu 24% de la începutul anului.

„Capacitățile AI s-au îmbunătățit, companiile au avut nevoie de mai puțini angajați, concedierile în rândul angajaților cu muncă de birou au crescut… a fost un cerc vicios fără o frână naturală”, a scris Alap Shah, autorul raportului Citrini.

Preocupări similare, la nivel macro, au făcut luna aceasta înconjurul blogurilor urmărite de investitori, unul dintre ele aparținând lui Matt Shumer, director general și cofondator al firmei de inteligență artificială Otherside AI. Mesajele au fost despre amploarea puterii perturbatoare a AI.

Shumer spune că impactul AI ar putea fi „mult mai mare” decât criza COVID din 2020, care a răsturnat totul, de la lanțurile globale de aprovizionare la piața muncii și educație.

Damien Boey, strateg de portofoliu la compania financiară Wilson Asset Management din Sydney, a remarcat că piața rămâne neliniștită, deși încearcă să echilibreze semnalele ciclice privind potențiale câștiguri în activele riscante cu posibilitatea unui șoc care nu este vizibil în tendințele macroeconomice convenționale.

„Articolul Citrini a atins un punct sensibil în această privință”, afirmă Boey.

Câștigători și perdanți din cauza dezvoltării AI

Deși piețele globale de acțiuni rămân aproape de maxime istorice, acest lucru maschează o rotație masivă din multe companii expuse la AI către fie acțiuni defensive, fie către segmentele profitabile ale lanțului de aprovizionare.

De la vârful atins în octombrie anul trecut, indicele S&P 500 pentru software și servicii a scăzut cu peste 30%, în timp ce prețurile acțiunilor giganților asiatici din producția de cipuri au explodat. Prețul acțiunilor TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a crescut cu 30% în același interval de timp, iar acțiunile companiilor sud-coreene Samsung Electronics și SK Hynix s-au dublat ca valoare.

„AI este reală… divergența este reală, iar vânzarea masivă (din software) are sens, deoarece AI va forța ca scrierea de cod software să tindă spre zero”, a declarat pentru Reuters Christopher Forbes, responsabil pentru Asia și Orientul Mijlociu la platforma de tranzacționare CMC Markets. „Cei din lanțul de aprovizionare vor câștiga – cipuri, centre de date, energie permanentă”, argumentează acesta.

Următorul test pentru piețe vine odată cu rezultatele financiare de miercuri ale Nvidia, compania considerată un barometru al sectorului AI mai larg.

Unii îndeamnă la o reacție echilibrată față de pericolele reprezentate de AI

Alți experți au subliniat că, în condițiile în care teama a dominat discursul public, au fost trecute cu vederea beneficiile AI pentru economia globală.

Nick Ferres, director de investiții la compania de investiții Vantage Point Asset Management din Singapore, susține criticile la adresa raportului Citrini, potrivit cărora acesta minimalizează capacitatea economiei de a se adapta schimbărilor aduse de AI.

În materialul său, Shumer a remarcat că „cel mai mare avantaj” pe care îl pot obține angajații este să acționeze din timp, atât în ceea ce privește înțelegerea, cât și adaptarea la AI.

Un alt articol datat pe 17 februarie și semnat de Andrea Pignataro, directorul general al companiei de software și date financiare ION Group, afirmă că piețele nu ar trebui să intre în panică din cauza posibilității ca AI să înlocuiască instrumentele software, ci mai degrabă ar trebui să se teamă de ce se va întâmpla atunci când instituțiile vor descoperi că au învățat inteligența artificială „să joace fără ele”.

„De la începutul anului, piața bursieră a evaluat un scenariu în care AI este monstrul nostru Frankenstein”, susține Ed Yardeni de la Yardeni Research, una dintre cele mai urmărite firme de consultanță de pe Wall Street.

„Continuăm să credem că AI sporește productivitatea angajaților, în loc să-i facă să dispară”, subliniază acesta.

Însă în decembrie anul trecut, compania sa a anunțat că nu mai este „supraexpusă” pe așa-zișii „Magnifici” ai Bursei de la New York, punând astfel capăt unei poziții optimiste față de acțiunile tehnologice americane care dura de 15 ani.

„Cei 7 Magnifici” ai bursei americane se referă la un grup format din cele mai mari companii tehnologice din SUA: Amazon, Apple, Alphabet (compania-mamă a Google), Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla.

Producătorul de mașini electrice a fost inclus în grupul informal folosit de analiștii de pe Wall Street în analizele lor în condițiile în care Elon Musk promovează de ani de zile Tesla drept o companie tehnologică, nu o companie auto tradițională.