Ungaria a contestat la CJUE programul REPowerEU, care interzice importul de energie rusă în UE, a anunţat Peter Szijjarto

Ungaria a anunțat că a cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să anuleze legea care interzice importul de gaze rusești în blocul comunitar, demersul fiind depus la doar câteva ore după intrarea în vigoare a actului normativ, potrivit Politico.

„Astăzi am inițiat o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a contesta regulamentul REPowerEU, care interzice importul de energie din Rusia, și pentru a solicita anularea acestuia”, a scris pe X ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó.

Statele membre ale Uniunii Europene au convenit la finalul anului trecut asupra interdicției totale a gazelor rusești, ca răspuns la invazia continuă a Ucrainei. Legea a fost adoptată în pofida opoziției exprimate de Ungaria.

Szijjártó a declarat că acțiunea Ungariei se bazează pe trei argumente.

„În primul rând, importurile de energie pot fi interzise doar prin sancțiuni, care necesită unanimitate. Acest regulament a fost adoptat sub pretextul unei măsuri de politică comercială”, a spus el.

„În al doilea rând, tratatele UE prevăd clar că fiecare stat membru își decide propriul mix de surse de energie și furnizori.

În al treilea rând, principiul solidarității energetice presupune asigurarea securității aprovizionării cu energie pentru toate statele membre. Această decizie încalcă în mod clar acest principiu, cu siguranță în cazul Ungariei.”

Și Slovacia a anunțat că va contesta legea în instanță.

Decizia Consiliului UE

Consiliul Uniunii Europene a dat lunea trecută aprobarea finală pentru reglementarea ce interzice achiziţiile de GNL din Rusia de la începutul anului 2027 şi cere o reducere treptată a achiziţiilor de gaze pompate prin conducte până la eliminarea lor completă în toamna aceluiaşi an.

„Piaţa energetică a UE va fi mai puternică, mai rezistentă şi mai diversificată. Ne eliberăm de dependenţa dăunătoare de gazele ruseşti şi facem un pas important, într-un spirit de solidaritate şi cooperare, către o Uniune a Energiei autonomă”, a declarat în numele preşedinţiei rotative a Consiliului ministrul energiei, comerţului şi industriei din Cipru, Michael Damianos.

Statele membre UE trebuie să elaboreze până la 1 martie 2026 planuri naţionale pentru diversificarea aprovizionării cu gaze şi pentru identificarea posibilelor provocări în înlocuirea gazului rusesc.

Reglementarea, care a fost deja aprobată de Parlamentul European cu 500 de voturi pentru, 120 împotrivă şi 32 de abţineri, interzice semnarea de noi contracte de achiziţie de GNL rusesc la şase săptămâni după intrarea în vigoare a normei prin publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.

În votul de luni, Ungaria şi Slovacia au votat împotrivă, în timp ce Bulgaria s-a abţinut, iar celelalte 24 de state membre au votat favorabil.